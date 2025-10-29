Offre Alternance : Chargé(e) De Développement Commercial Sportif

Tu imagines ton futur métier dans le milieu sportif et associatif ?

Tu te projettes dans une activité innovante et à impact positif ?

Tu recherches un super contrat d’apprentissage et une formation pour te préparer au mieux à cet avenir ?

Alors cette offre de contrat d’apprentissage en 1 an est faite pour toi !

Notre groupement d’employeurs TALDEKA est partenaire emploi de l’application Ma Petite Sponso développée par les fédérations membres du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et recherche de nouvelles recrues sur ton secteur !

Ton contrat d’apprentissage

Ta principale mission est de participer au déploiement de l’application Ma Petite Sponso, la super appli du CNOSF et des fédérations (les adhérents vont t’adorer !)

Tu contribueras aussi au développement des clubs (tu feras de belles rencontres).

Tu travailles 3,5 jours par semaine au sein du pôle territorial, en lien avec les autres apprentis de ton secteur.

Ta rémunération est basée sur la grille des salaires de l’apprentissage.

Et tu auras la possibilité pendant 12 mois de te constituer un réseau professionnel près de chez toi et de créer ainsi des opportunités pour ton futur poste dans le sport !

Ta formation

Ta formation d’1,5 jour par semaine aux métiers du développement commercial et marketing est délivrée en distanciel par un des CFA partenaires.

La formation débute en décembre.

La formation est entièrement financée par ton employeur, et donc gratuite pour toi (bref, tu es sponsorisé(e)).

Tu reçois un ordinateur.

Tu seras accompagné quotidiennement par deux tuteurs, celui de Ma Petite Sponso et celui du pôle territorial de mécénat sportif.

Et à la fin de ton année d’apprentissage et de formation, tu auras validé le titre professionnel NTC (Négociateur Technico-Commercial), diplôme d’équivalence Bac+2 (niveau V) reconnu par l’Etat.

Ton profil et tes qualités

Tu as le baccalauréat ou un diplôme équivalent (niveau IV).

Nous recrutons sur la personnalité, alors c’est top si tu as déjà une ou plusieurs de ces qualités : tu es motivé et enthousiaste à l’idée d’aider les clubs, tu apprécies aller à la rencontre des gens, tu as une bonne expression orale.

Postule vite pour en savoir plus ! Tu recevras plus d’informations et tu seras invité à un webinaire pour nous rencontrer.