Offre Stage : Assistant Contrôleur de Gestion (H/F) – Racing Club de Strasbourg Alsace

Le Racing Club de Strasbourg Alsace recherche son) futur(e) Assistant(e) Controleur(euse) de Gestion pour un Stage de 4 à 6 mois à partir de janvier 2026.

Missions & Responsabilités

Sous la responsabilité du Contrôleur de Gestion, au sein de la direction financière du club, vous aurez en charge les tâches suivantes :

Suivi des dépenses au quotidien : contrôle de l’affectation budgétaire, échanges avec les équipes opérationnelles et identification des leviers d’optimisation des coûts (via l’outil YOOZ).

Contrôle budgétaire trimestriel : préparation des fichiers de suivi et analyse des écarts entre budget prévisionnel et réalisé, par Business Unit (via outils BI et YOOZ).

Participation à la construction budgétaire : contribution à l’élaboration des budgets par BU pour la saison suivante.

Reporting matchs/événements : mise à jour et analyse des indicateurs de performance liés aux événements.

Projections financières : appui à l’élaboration de prévisions et de simulations liées aux activités clés du club.

Analyses ad hoc : réalisation d’études ponctuelles à la demande de la direction générale.

Profil & Compétences

Vous êtes étudiant(e) en Master 2 CCA, Master 2 Grande Ecole, Master Spécialisé en Audit ou en Contrôle de Gestion et vous souhaitez réaliser votre stage de fin d’études.

Première expérience en audit ou contrôle de gestion souhaitée.

Rigoureux, méthodique avec une bonne capacité d’adaptation.

Bon relationnel et capacité à travailler en équipe.

Excellente maîtrise du Pack Office, notamment Excel.

Sens de la confidentialité et discrétion professionnelle.

Connaissance du secteur sportif appréciée.

Pour postuler, c’est ici.