Offre Emploi : Sports Community Manager Germany (M/F/D) – Winamax

Winamax est une entreprise dynamique et innovante qui repousse les limites du jeu en ligne. Avec plus de 350 000 joueurs de poker actifs et 500 000 parieurs sportifs par mois, Winamax est leader du marché en France. Notre identité repose sur la créativité, l’audace et l’enthousiasme : « travailler dur, jouer encore plus » semble avoir été inventé pour Winamax ! Notre objectif est d’offrir à nos joueurs une expérience exceptionnelle en combinant technologies de pointe, divertissement captivant et services en constante amélioration.

Nos bureaux situés en plein cœur de Paris, ainsi que nos nombreux avantages (salle de sport avec coach, cours de yoga, barbecues d’été, soirées régulières, etc.), font de Winamax un lieu de travail exceptionnel. La passion commune pour le jeu vidéo et notre culture internationale, façonnée par nos équipes espagnoles, portugaises et allemandes, constituent la véritable force de notre entreprise.

Et si votre avenir résidait dans ce jeu ?

À PROPOS DU POSTE

Suite au lancement réussi de nos offres de poker et de paris sportifs en Espagne, nous visons désormais à développer davantage nos offres sur le marché allemand.

Venez rejoindre le jeu : Dans le cadre de notre développement international, nous recherchons un(e) Community Manager Sportif pour l’Allemagne (H/F/D).

CE QUE VOUS FEREZ

En tant que membre de l’équipe talentueuse qui gère le compte Twitter @winamaxsport, vous êtes chargé de communiquer en allemand, de manière positive et humoristique, toutes les dernières actualités du monde du sport et notre offre de paris sportifs.

Cela comprend :

• Animation des comptes de médias sociaux de Winamax axés sur le sport et les paris : publications, concours, contenu graphique, actualités, anecdotes, personnalités clés… avec notre touche d’humour typique de Winamax, en accord avec la ligne éditoriale et la stratégie globale des médias sociaux.

• Définition et mise en œuvre de notre stratégie de paris sur les réseaux sociaux en collaboration avec le responsable du marketing relationnel.

• Gestion de notre stratégie de paris sur les réseaux sociaux avec tous les indicateurs clés de performance pertinents et à l’aide d’outils de gestion des flux que vous maîtrisez.

• Suivi continu des nouveaux produits et des évolutions, ainsi que de la concurrence.

VOTRE PROFIL

• Quels que soient votre expérience et votre niveau d’études, l’allemand est votre langue maternelle et vous avez effectué la majeure partie de votre scolarité en Allemagne.

Vous êtes un passionné de sport, particulièrement de football, de tennis et de NBA. Vous vous intéressez également aux paris sportifs.

• Grâce à votre première expérience, vous maîtrisez techniquement les principales plateformes de médias sociaux (X, Facebook, Instagram, Snapchat, etc.) et vous êtes très familier avec leur utilisation.

Vous possédez d’excellentes compétences éditoriales, notamment en gestion de contenu en temps réel, par exemple lors d’un match de football, et vous avez déjà démontré votre capacité à fidéliser votre audience grâce à un contenu intéressant et divertissant, à l’instar de celui proposé par notre équipe de gestion de communauté @winamaxsport. Vous êtes organisé(e) et savez travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe (le travail d’équipe est essentiel !).

Vos principaux atouts pour réussir à ce poste :

• Leur capacité à faire preuve d’humour et à adopter un ton distinctif. Une simple affirmation ne nous suffit pas : leur sens de l’humour doit déjà avoir marqué les réseaux sociaux et être largement apprécié ;

• Votre ouverture, en tant que CM, à votre écosystème, que ce soit en tenant compte des commentaires de votre public ou en surveillant activement les nouvelles façons d’utiliser le contenu dans votre domaine et chez vos concurrents.

Idéalement, vous parlez déjà (un peu) français. Dans tous les cas, vous avez un bon niveau d’anglais et vous souhaitez mettre votre passion pour le sport au service de votre nouveau poste à Paris.

• Votre situation personnelle vous permet également de travailler au sein de notre équipe sportive CM, organisée selon un système de roulement 24h/24 et 7j/7, pouvant inclure des quarts de nuit et de week-end en fonction de la situation sportive du moment.

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES SUR L’EMPLOI

• Poste à temps plein (35 heures par semaine), CDI, à pourvoir dès que possible dans nos bureaux situés au cœur de Paris, France.

• Seules les candidatures accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation en français ou en anglais seront prises en compte.

• Si nécessaire : Permis de travail pour la France requis (aucune assistance pour les demandes de titre de séjour)

• Relations de travail exclues : emploi étudiant, travail à temps partiel, formation en alternance, travail à distance, travail indépendant.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Le processus de recrutement se déroule en français (langue de travail chez Winamax) ou en anglais : candidature (CV + lettre de motivation), entretien téléphonique, tests écrits et entretiens en personne dans nos bureaux à Paris.

• Vous ne résidez pas actuellement en France ? Les frais de déplacement engagés dans le cadre du processus de recrutement seront remboursés par Winamax (sous certaines conditions/justificatifs requis).

En plus de votre CV/profil LinkedIn, nous aimerions voir :

• que vous nous envoyiez des liens vers vos comptes de médias sociaux les plus caractéristiques, idéalement liés au sport et/ou aux paris sportifs ;

• que vos publications contiennent (fréquemment) une référence sportive humoristique/ironique et que les réactions de vos abonnés montrent qu’ils apprécient votre humour ;

• que vous nous fournissiez votre indice de pairs, votre cote de crédit ou des références similaires ;

• Mettez en valeur vos motivations pour ce poste grâce à une lettre de motivation intéressante – de plus de 140 caractères – d’autant plus que ce poste exige de véritables compétences rédactionnelles.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Si le poker ou les paris sportifs ne sont pas des arguments convaincants, nous en avons d’autres !

Un environnement de travail unique et convivial au cœur de Paris (salle de sport, salle de jeux vidéo, terrains de pétanque, boissons gratuites…)

Un esprit start-up avec des équipes jeunes et dynamiques

Une vie d’entreprise riche : des activités et soirées de team building régulièrement organisées par notre CSE (poker, jeux, jeux de société, barbecues tout au long de l’été…)

Actionnariat et bonus de participation très attractifs (n’hésitez pas à demander plus d’informations à l’agence de recrutement).

Accès au programme de parrainage (avec une prime pouvant atteindre 5 000 €)

Une excellente assurance maladie

6 semaines de congés payés

Une cantine d’entreprise

AVANTAGES

Vous êtes en France

Vous êtes en Allemagne

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Type de contrat : Temps plein

Lieu : Paris

Pour postuler, c’est ici.