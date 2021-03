Offre Alternance : Community Manager en Club de sport – Win Sport School

Référence : LA-MDS-02.2021.4

Etablissement : Laval

Type de poste : Community Manager en Club de sport (H/F) en alternance

Type de contrat : Alternance

Secteur : Club Sportif

Localisation : Laval

Win Sport School, l’école de Management du Sport, forme les passionnés et sportifs de haut niveau au management, marketing, événementiel sportif, sponsoring et développement commercial. Avec un programme en 3 à 5 ans, développez vos compétences en management sportif et renforcez votre employabilité grâce à l’alternance, première expérience significative longue durée.

WIN Sport School Laval recherche Community Manager en Club de sport (H/F) en alternance. Vous préparez le Bachelor Management du Sport (Titre certifié de niveau 6 – Bac+3 – reconnu par l’Etat et validant 180 crédits ECTS).

MISSIONS

Gestion des supports de communication et création de supports visuels

Relation presse et gestion des partenariats médias

Animation des réseaux sociaux

Organisation d’évènement et pilotage de l’animation lors des compétitions

PROFIL

Niveau Bac+2

Aisance relationnelle, goût du travail en équipe, capacité d’investissement, bonne connaissance web et réseaux sociaux

Rémunération : % du SMIC selon la grille de rémunération du contrat, de l’âge, et de la convention collective de l’entreprise.

Prévoyez d’être reçu(e) sur une demi-journée pour tests et entretiens.

