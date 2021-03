Offre de Stage / Apprentissage : Marketing & Growth Manager – Gibus Cycles

Marketing & Growth Manager

Stage / Apprentissage

👀 A propos

Gibus Cycles est un fabricant de vélos pour enfants qui simplifie comme jamais leur apprentissage et leur pratique. Nous distribuons une gamme de 5 vélos ultra légers, ergonomiques et durables à destination des enfants âgés de 18 mois à 13 ans.

Notre conviction : le futur se construit avec les enfants et par leurs parents.

Inspirons-les dans leurs déplacements pour faire de leur jeu d’un jour, une évidence de toujours. La mission ? Imaginons la Génération Vélo.

🚴‍♂️ Descriptif du poste

Vous rejoignez l’équipe en tant que Marketing & Growth Manager dans le cadre du lancement de la marque aux côtés des 2 co-fondateurs, Jean-Philippe et Franck et de la Directrice Artistique, Jane. Votre rôle est d’épauler Franck, en charge du marketing, dans la réflexion et la mise en place opérationnelle des leviers marketing. On aurait pu utiliser le terme “bras droit” comme d’autres offres mais vous aimeriez remplacer votre bras par celui de votre tuteur ?

Vous pensez, implémentez et optimisez la stratégie d’acquisition et de conversion de trafic. Objectif ? Être le garant de la croissance d’une audience de visites qualifiées et d’un taux de conversion à faire pâlir les e-commerçants de la place.

Attirer l’attention, tester, tracker sont les maîtres-mots de votre poste.

Ce que vous allez réaliser au quotidien :

● Vous co-concevez la stratégie d’acquisition sur la base du framework AARRR

● Vous implémentez et analysez vos campagnes d’acquisition payantes sur différentes plateformes : Social Ads, SEA, display, affiliation…

● Vous jonglez entre leviers payants et organiques : SEO, e-mailing, community management, partenariats…

● Vous pensez et créez constamment de nouveaux formats de contenus marketing en collaboration avec notre Directrice Artistique

● Vous réalisez et suivez personnellement des dashboards automatisés pour les revues de performances

● Vous participez à l’amélioration continue des parcours utilisateurs et clients

Ce que Gibus Cycles compte vous apporter au quotidien :

● Une grande autonomie dans votre travail et la réalisation de vos projets

● Rejoindre une entreprise industrielle à son lancement et participer à ses réflexions stratégiques

● Le développement de vos compétences au sein d’une entreprise avec un fort engagement responsable

● Évoluer dans une équipe pour laquelle la bienveillance et le plaisir sont les maîtres-mots

🙋‍♀️ Profil recherché

Vous avez envie d’être au TOUT début d’une (très belle !) aventure, en participant au lancement d’une nouvelle marque pour laquelle TOUT est littéralement à construire.

Vous êtes doté(e) d’une solide culture marketing et d’une curiosité à toute épreuve, vous êtes inspirés par les marques qui font preuve d’ingéniosité dans leur communication. Vous savez qu’une marque a besoin d’un produit de qualité, d’une identité visuelle forte mais aussi et surtout d’une machine à générer du trafic et de la conversion.

Vous êtes force de proposition, vous avez un rôle moteur pour proposer des actions, et bénéficiez d’une grande autonomie pour donner corps à vos idées.

Vous développez des projets personnels en parallèle de vos études pour alimenter votre curiosité et votre soif d’apprendre. Ce sont des Tour Eiffel ou d’autres monuments construits en allumettes ? C’est accepté.

Vous maîtrisez évidemment les plateformes médias telles que Facebook Business Manager et Google Ads.

Vous êtes un(e) amoureux(se) des mots, de l’orthographe et de la grammaire. Pivot n’est pas pour vous pas uniquement un poste de joueur de basket.

Vous êtes attiré(e) par le secteur de l’enfance, du digital et du sport. Les 3 ? “Dis-moi pas que c’est pas vrai ?”

🎙 Déroulement des entretiens

1 / Un premier entretien téléphonique

2 / Un second entretien en visio ou physique avec les 2 co-fondateurs

3 / Un test sous forme d’étude de cas

🤹 Candidature

Type de contrat : Stage ou apprentissage

Rémunération : Minimum légal

Période : “Dès que possible” (le fameux)

Localisation : Porchefontaine – Versailles (78000)

Candidatez en écrivant à Franck : franck@gibuscycles.com