Offre de Stage : Chargé de Communication – Entreprise partenaire de WIN Sport School Lille

Référence : WIN Lille

Etablissement : Lille

Type de poste : Chargé(e) de communication

Type de contrat : Stage

Secteur : Communication

Localisation : Lille

WIN Sport School Lille recherche pour une entreprise partenaire, un(e) Chargé(e) de communication en stage.

VOS MISSIONS

– Recenser les communautés sur le Web pouvant influer sur le positionnement de la marque (bloggeurs, forums de discussion…).

– Participer à la création des valeurs de la communauté : culture, codes sociaux et langagiers…

– Définir les objectifs de la communauté en accord avec le brand manager : test de produit, information du client (ou de l’utilisateur), promotion de la marque…

– Définir les indicateurs permettant de suivre la « vie » de la communauté (nombre de « posts », qualité des réponses…).

– Planifier et suivre les actions de recrutement de membres en ligne (partenariats, parrainage, campagne d’e-mailing…) en lien avec le marketing.

– Animer les différents comptes de l’entreprise en respectant la spécificité de chacun d’entre eux (corporate, professionnel, communautaire, marchand…).

– Rédiger ou relayer des contenus permettant le développement de la visibilité de la marque et des ventes.

– Faire des membres déjà existants un relais d’information au sein de la communauté (recrutement et fidélisation d’influenceurs).

– Lancer des sujets permettant de susciter le débat ou le partage d’expériences, de pratiques entre les internautes/consommateurs.

– Veiller à la qualité des réponses, y compris des critiques apportées à la marque ou au produit afin d’être en mesure de les exploiter et de relancer la discussion.

– Faire respecter les règles éthiques de la communauté (netétiquette) via une action de modération sur le contenu produit par l’internaute : exclusion des propos, photos, ou vidéos à caractères raciste, pornographique, insultant…

– Renforcer et optimiser les interactions entre les communautés.

– Gérer l’historique et l’archivage des données contenues sur le site (sujets abordés, informations et documents transmis par l’entreprise ou les internautes…)

– Rechercher de nouveaux médias sociaux permettant d’étendre l’influence de la communauté.

VOTRE PROFIL

– Passionné(e) de sport.

– Maîtrise des réseaux sociaux.

– Vous savez reconnaître un contenu qui va performer sur les différents réseaux sociaux.

– Bonne capacité d’organisation vous permettant d’animer une équipe de production.

– Bonne connaissance du marketing digital.

– Créatif(ve), curieux(se) et autonome.

– Se challenger constamment.

– Sens du service et l’esprit d’équipe.

– Vous êtes à l’aise pour travailler en mode collaboratif, à distance.

Pour postuler, rendez-vous ici