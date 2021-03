Offre Emploi : Superviseur accueil & contrôle d’accès – FFT (Roland-Garros 2021)

Poste en intérim de 6 semaines à pourvoir dès le 26 Avril

Dans le cadre des Internationaux de France 2021, la Fédération Française de Tennis recherche des superviseurs accueil et contrôle d’accès.

Rattaché(e) aux Services aux publics, votre mission principale sera d’optimiser l’expérience spectateurs aux portes d’entrées Grand Public du stade Roland-Garros.

A ce titre, les missions proposées sont les suivantes :

– Mettre en place le dispositif opérationnel (signalétique, procédures, plans des zones)

– Etre en constante coordination avec le superviseur PC Organisation situé dans votre zone

– Opérer quotidiennement les changements de configuration des portes selon le dispositif retenu

– Veiller au respect des règles de sécurité et de la qualité d’accueil des publics (Roland-Garros Attitude)

– Auditer le positionnement/comportement des prestataires présents aux portes en accord avec votre responsable (gestion de flux, contrôle d’accès aux portes, inspection visuelle, consigne, information)

– Gérer le contrôle d’accès et les consommables en lien avec les équipes billetterie

– Réaliser un reporting de l’activité : quotidien et fin de tournoi

– Coréaliser une photothèque de l’ensemble des dispositifs et supports mis en place

– Assurer le démontage de la signalétique temporaire

– Faire l’inventaire des supports en fin de tournoi

Important :

Vous serez en lien direct avec les responsables des prestataires et du service clients aux portes et à distance, une parfaite entente et interaction avec l’ensemble de ces acteurs est primordiale pour la réussite du tournoi et l’expérience des spectateurs.

Compétences nécessaires :

– Anglais courant + autre(s) langue(s)

– Maîtrise du Pack Office

– Connaissance du stade Roland-Garros

– Apprentissage rapide des procédures + plans

– Respect des procédures

Qualités requises :

– Endurance physique et mentale

– Sens de l’observation et regard attentif

– Diplomatie et courtoisie

– Esprit d’équipe

– Flexibilité, rigueur et réactivité

– Proactivité et force de proposition

– Ponctualité

Formation et expérience :

– Titulaire d’un bac +3/+5

– Expérience en événementiel / relation clients / gestion de litiges

POUR POSTULER : https://jobaffinity.fr/apply/bj84apnmi3mwxgqwws