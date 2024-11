Offre Alternance : Community manager Esport – Angers SCO

Angers SCO est à la recherche d’un Community manager Esport (FC25)

Angers SCO, club de football professionnel continue de se développer sur le plan digital avec le lancement d’une équipe Esport pour participer à la compétition eLigue1 sur FC25. Nous souhaitons faire rayonner le club sur les plateformes numériques en fédérant autour de notre équipe Esport une communauté dynamique et engagée. Sous la responsabilité du service Communication d’Angers SCO, le Community Manager sera responsable de la gestion et de l’animation de nos réseaux sociaux dédiés à l’Esport.

Vos missions

• Gestion des réseaux sociaux : Créer et publier des contenus attractifs et engageants autour de notre équipe Esport sur les plateformes telles que Twitter, Instagram, TikTok, Twitch…

• Couverture des matchs : Suivre et relayer les résultats et les moments forts des compétitions en direct (live-tweets, stories, diffusion des matchs en direct…).

• Création de contenus : Produire des visuels, vidéos, et stories pour mettre en valeur les temps forts de la saison eLigue1 et de nos joueurs.

• Interaction avec la communauté : Animer les échanges avec notre communauté de fans, répondre aux messages et modérer les discussions pour renforcer l’engagement.

• Analyse de performance : Suivre les statistiques et l’impact de nos publications, et proposer des idées pour optimiser notre visibilité.

• Veille concurrentielle et innovation : Rester à l’affût des tendances dans le domaine du gaming et de l’Esport pour proposer des contenus innovants.

Profil recherché :

• Étudiant(e) en communication, marketing digital, ou équivalent, avec une forte appétence pour le domaine de l’Esport

• Bonne connaissance des réseaux sociaux et des pratiques en matière de contenu numérique.

• Créativité, sens de l’engagement et capacité à travailler en autonomie.

• Expérience dans la gestion de communautés en ligne

• La maîtrise des outils de création de contenu visuel et vidéo (Photoshop, Premiere Pro, InDesign, etc.)

• Connaissance du jeu FC25 et de l’eLigue1

Lieu, temps de travail, nature du contrat et rémunération

• Lieu : 58 Promenade de la Baumette, 49100, Angers

• Temps de travail : A définir

• Nature du contrat : Alternance

• Rémunération : Selon profil

Merci de transmettre votre candidature (CV + Lettre de motivation) à communication@angers-sco.fr en précisant dans l’objet : Candidature Alternance Community Manager Esport – eLigue1 FC25 .