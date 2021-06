Offre Alternance : Graphiste, chargé(e) de communication – Vestiaire du Sport

Vous êtes passionné(e), créatif (ve) et vous aimez le sport, faites partie de notre équipe !!

Vestiaire du Sport est un équipementier sportif qui propose du sur mesure aux clubs et associations. (+ de 300 clubs et 11 clubs pros)

Missions:

-Création de visuels pour les clubs et entreprises

-Création & reproduction de logos

-Création de supports de communication (catalogues, newsletters, videos)

-Mettre en ligne et actualiser les contenus sur notre site internet, configurateur.

-Animer nos réseaux sociaux (Instagram et Facebook)

Compétences requises:

-Maitrise indispensable de la suite Adobe (Illustrator et Photoshop)

-Maitrise logiciel montage vidéo serait un plus

-Créativité, passion, rigueur et polyvalence

-Apte à travailler en équipe

Niveau d’étude:

Bac + 2 ou Bac + 3

Localisation:

Tournon sur Rhône

Contrat :

1er septembre 2021

Alternance sur 12 mois

Soyez vous, soyez différent,

Contact : mendel.delhomme@lescambe.com