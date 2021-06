Offre Alternance ou stage : JRI (journaliste reporter d’images) – Stade de Reims

Créé en 1931, le Stade de Reims évolue en Ligue 1 Uber Eats. Un palmarès éloquent et une approche du football nouvelle, basée sur le jeu combiné, lui ont donné ses lettres de noblesse.

Vous êtes motivé(e) à l’idée de rejoindre une équipe dynamique et vous mettre au service d’un club qui compte dans le paysage sportif français ? Alors adressez-nous votre candidature !

Principales missions

Nous recherchons un(e) étudiant(e) en journalisme ou réalisation audiovisuelle, féru(e) de football et qui désire s’impliquer dans la vie d’un club.

– Participation à la construction éditoriale des différents contenus vidéo dans le cadre de la communication interne et externe du club

– Veille éditoriale

– Suivi de l’équipe professionnelle et des événements club : captation d’images sur les entrainements des différentes équipes du club, événements, conférences de presse, matchs…

– Montage et scénarisation des contenus : insides, interviews, images d’avant-match et après-match, mini-documentaires, vidéos promotionnelles…

– Réalisation de contenus sur fond vert / Gifs

– Gestion de la vidéothèque

Profil

Nous recherchons un(e) étudiant(e) (bac +4/5 demandé) motivé(e), autonome, capable de se fondre rapidement dans une équipe, ayant une excellente maitrise des logiciels de montage (Adobe Premiere Pro ou Final Cut Pro 7/X), photoshop/illustrator, OBS ou tout autre logiciel permettant une diffusion en direct et ayant une bonne connaissance du montage et du cadrage (ainsi que des techniques son et lumière de base). Disponibilité impérative sur les matchs de nos équipes. Stage de 6 mois rémunéré (pas de stages de durée inférieure) ou alternance. À pourvoir au plus tard en septembre. Convention obligatoire.

Pour postuler : communication@stade-de-reims.com (CV, lettre de motivation et portfolio)