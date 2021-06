Offre Alternance : Assistant(e) Communication – FF Billard

Missions :

• Création des visuels

• Participe à l’élaboration de la stratégie de communication

• Réalise des prises d’images photos et vidéos dans le cadre d’opérations de communication, de production de contenu, de campagne de promotion ou de besoins commerciaux

• Diffusion du contenu sur les réseaux sociaux

PROFIL ET QUALIFICATION :

Préparation Master en communication

Maîtrise des logiciels de la suite Adobe dont Photoshop et Illustrator

• Maîtrise d’Excel et du Pack Office

• Bon relationnel et bonne expression écrite

• Anglais : maitrisé

Lieu : Montpellier (34)

Envoyer CV et lettre de motivation à : ffb@ffbillard.com