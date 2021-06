Offre Emploi : Off line Communication Manager – Tecnifibre

Tecnifibre est une marque du groupe Lacoste avec un fort développement international dans les univers du Tennis, du Squash et du Padel. Chez Tecnifibre nous testons les produits que nous développons, nous utilisons les produits que nous vendons, nous sommes la Players company. Notre mission consiste à développer des produits innovants et performants avec un design distinctif et élégant pour chaque catégorie de joueurs afin de leur permettre de gagner en performance et en sensation tout en respectant leur intégrité physique. Les équipes Tecnifibre sont passionnées de sport, avec un esprit de compétiteurs et une approche du business sur la création de valeur.

Vous êtes prêt à intégrer notre service marketing en tant que Off line Communication Manager

Contrat : CDI

Lieu : Feucherolles (78)

Date : Juillet 2021

Service : Marketing/Communication

Au sein de l’équipe communication vous participez à la mise en oeuvre de la stratégie de communication de la marque à l’international sur la dimension off line et évènementielle. Sous la responsabilité de la Global Communication Manager, vos missions principales seront les suivantes :

1- PLAN DE COMMUNICATION

– Participation à l’élaboration du plan de communication de la marque et des budgets associés

– Mise en oeuvre opérationnelle des projets off line et events dans le respect des objectifs, des timings et des budgets fixés

– Suivi des budgets

– Evaluation des dispositifs

– Benchmark marché/concurrence

– Management d’un chef de projet communication off line/event

2- EVENEMENTS (Tournois partenaires – Séminaires)

– Déploiement des dispositifs de la marque sur les tournois partenaires en France et à l’international (Marseille, Rotterdam, Miami, Gstaad, etc) : Aménagement des espaces de service cordage et stand public avec l’objectif d’optimiser la visibilité et l’aspect premium de la marque / Optimisation des synergies avec Lacoste sur les tournois partenaires en commun / Préparation du matériel et des supports pour les services de cordage / Gestion des produits à la vente et promotionnels / Gestion des animations / Gestion Hébergement, restauration, transports, accréditations, etc / Interface services promotion et commercial pour l’analyse des besoins et envoi du matériel / Pilotage des prestataires (standistes, etc)

– Organisation des webinaires et séminaires interne : Coordination des besoins / Aménagement des espaces/ Interface agences et prestataires

3- RETAIL/MERCHANDISING

– Elaboration et mise en place des dispositifs PLV dans les magasins partenaires et les pro shops des clubs premiums (analyse des besoins, rédaction brief, interface prestataires, suivi installation)

– Mise en avant des produits Tecnifibre et Lacoste dans les showrooms des locaux de la marque

– Participation à l’élaboration de plans co-marketing off line avec les Key Accounts

4- TECNI EXPERIENCE (programme d’animation communautaire)

– Coordination de la mise en place des workshops partenaires sur les tournois ATP (invitations, aménagement des espaces, etc)

– Participation à la mise en place des dispositifs des tests produits terrain (testing for selling)

– Développement des outils d’aide à la vente et à la prescription

5- PROMOTION TERRAIN

– Développement de la visibilité de la marque dans les structures partenaires en France et à l’international (Analyse des besoins, proposition et développement des supports avc les prestataires, coordination mise en place, évaluation des dispositifs)

Profil

– Diplômé(e) d’une formation bac + 4 ou 5

– Expérience d’au moins 4 ans sur des fonctions similaires

– Une bonne connaissance du milieu du tennis et du sport

– Très bon relationnel et goût pour le travail en équipe

– Créatif tout en étant rigoureux, structuré et organisé

– Capacité à évoluer dans un environnement international. Anglais courant.

– Maîtrise du pack office et de photoshop

Rejoignez-nous !

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : jobcom@tecnifibre.com