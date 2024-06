Offre Apprentissage : Assistant commercial & partenariat H/F – Decathlon AG2R La Mondiale

01. Présentation de l’équipe Decathlon AG2R La Mondiale :

L’équipe cycliste professionnelle Decathlon AG2R La Mondiale (DAT) évolue en World Tour, la première division mondiale. Forte de ses 32 années d’expérience et plus de 500 victoires, l’équipe participe chaque année aux plus grandes compétitions du calendrier cycliste mondial, dont le Tour de France, le Giro d’Italia et la Vuelta a España.

Filiale depuis 2022 de AG2R La Mondiale, son sponsor historique, l’équipe a accueilli en 2024 deux

nouveaux partenaires : Decathlon en tant que partenaire titre, et la marque Van Rysel en tant que

partenaire principal.

L’année 2024 a également vu la création de la filière New Gen, composée des équipes Espoirs et U19, avec pour objectif de détecter, recruter et faire progresser les futurs talents du cyclisme mondial, amenés à rejoindre l’équipe World Tour.

02. Description du poste :

Sous la responsabilité du responsable marketing et commercial, vous aurez deux missions principales : démarcher de nouveaux partenaires et coordonner les programmes d’hospitalités de l’équipe :

• Développer le club partenaire : Construction de dossier, phoning, relance, rendez-vous, suivi de la contractualisation

• Organisation d’évènements avec les partenaires : Organiser les évènements, gérer la campagne d’invitation, coordonner la logistique.

• Gérer et coordonner les activations partenaires sur les compétitions : Rédiger et envoyer les invitations, suivre les inscriptions des invités et relances. Envoi des enquêtes de satisfaction.

• Participer au développement du club des supporters : Participer à la stratégie de l’équipe en collaboration avec la responsable du club des supporters, co-organiser des évènements et recherche de nouvelles actions.

• Accompagner le développement du merchandising : Participer aux réunions du développement du merchandising et être force de proposition.

03. Compétences & qualités requises :

Parmi les principales compétences identifiées pour le poste :

• Appétence commerciale

• Parfaite maîtrise de l’anglais

• Bonne maitrise du français

• Connaissance du cyclisme professionnel est un atout

Nous recherchons également les qualités suivantes :

• Sens relationnel développé

• Sens de l’organisation et des priorités.

• Esprit d’équipe, intérêt collectif

• Accepte les contraintes liées aux évènements (jours fériés et week-ends)

04. Expériences et niveau d’études nécessaires :

Niveau d’étude visé : Master1 ou Master2

Une première expérience en stage ou en alternance dans le domaine commercial et/ou évènementiel est nécessaire.

05. Conditions de travail :

Le poste est un contrat d’apprentissage, basé au centre de performance de l’équipe à La Motte-Servolex (73), avec des déplacements ponctuels, selon les besoins, sur les événements.

Vous serez rattaché au pôle Développement & RSE, avec des interactions fréquentes avec les autres pôles de l’entreprise (sportif, logistique, …)

Avantages de l’entreprise : intéressement, participation, titres restaurant.

Le poste est à pourvoir pour la rentrée 2024.

06. Processus de candidature :

Pour postuler, veuillez nous envoyer votre candidature à l’adresse m.brabant@france-cyclisme.fr.

Clôture des candidatures le 12 juillet 2024.