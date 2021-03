Offre Emploi : Gestionnaire Marketing Relationnel – Canadiens de Montréal

Qui nous sommes

Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroitre la satisfaction de nos clients.

Raison d’être du poste

Les Canadiens de Montréal cherchent à embaucher un gestionnaire au sein du département marketing. Sous la supervision du Directeur principal, médias numériques, le titulaire du poste sera responsable des programmes reliés au développement partisans, tels que le Club 1909, le Fan Club des Canadiens, le programme de ludification 7e joueur de même que la mise en place de différentes initiatives reliées au marketing relationnel.

Vous serez reconnu pour :

Développer et établir les stratégies pour l’atteinte des objectifs d’affaires tout en s’assurant de respecter les budgets alloués pour chacun des programmes;

Développer des stratégies d’acquisition et d’activation pour chacun des programmes;

Rédiger et exécuter un plan marketing incluant les diverses publicités tant numériques que traditionnelles;

Développer des concepts de produits qui peuvent être utilisés dans les différents programmes;

Établir un calendrier de communications et de promotions auprès des membres des différents programmes;

Identifier de nouvelles opportunités de revenus, en collaboration avec le groupe des commandites;

Développer des stratégies pour enrichir les données clients;

Contribuer à la mise à jour de certains contenus sur les différentes plateformes associées à leurs programmes respectifs;

Établir et exécuter un calendrier des communications destinées aux membres des différents programmes;

Contribuer au développement stratégique, à l’amélioration continue, à la révision ainsi qu’à la mise en ligne des diverses plateformes numériques reliées aux différents programmes;

Contribuer à l’idéation des récompenses, des trousses de membre, des événements, des activations et des concours pour chacun des programmes partisans;

Voir à la gestion quotidienne des sites Web attitrés aux différents programmes;

Développer et maintenir une relation de confiance avec des partenaires clés tant externes qu’internes;

Veiller à la formation, au développement et à la gestion de la performance des membres de l’équipe sous sa supervision;

Effectuer la veille stratégique pour s’assurer que les différents programmes utilisent et mettent en place les meilleures solutions possibles.

Contribuer au projet de transformation numérique de l’organisation.

On veut vous rencontrer si vous avez :

Diplôme universitaire en marketing ou toute autre formation pertinente;

Minimum de 5 à 7 années d’expérience dans un rôle similaire;

Motivé, discipliné et enthousiaste envers le sport du hockey;

Excellente aptitude pour planifier, développer et coordonner différents projets;

Excellente maîtrise des logiciels de bureautique (Suite Office, Photoshop), des gestionnaires de contenu, du langage HTML et de logiciels d’envois d’infolettres;

Très bonne connaissance de la gestion de bases de données;

Autonome, professionnel et orienté vers les résultats;

Connaissance des programmes de loyauté, un atout;

Être bilingue tant à l’oral qu’à l’écrit.

Capacité à travailler en semaine, en soirées et en week-ends au besoin.

Nous célébrons la diversité

Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive en embauchant des personnes provenant de divers horizons et ayant des expériences variées.

Nous nous engageons fermement à respecter les principes d’équité en matière d’emploi et à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.

Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.

Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

* L’usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.

Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV ainsi que votre lettre de présentation par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le nom du poste dans l’objet du courriel.