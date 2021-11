Offre de Stage : Assistant chargé de projet Ekiden – Stade Français Paris

Offre de stage : Assistant chargé de projet Ekiden du Stade Français Paris

Identification : Nom de la société : Stade Français Paris

Direction : Direction Production et Exploitation / Direction Développement

Type de contrat : Stage

Durée : 6 mois

Début de mission : Entre mi-décembre et début janvier

Lieu de travail : Stade Jean Bouin

Contexte et finalité du poste

En transversalité avec l’ensemble des collaborateurs du Stade Français Paris impliqués, l’assistant chargé de projets Ekiden assistera et coordonnera les équipes du SFP dans l’organisation et la commercialisation de l’Ekiden du Stade Français Paris jusqu’à la tenue de l’événement le 19 juin 2022

Missions & Activités :

Dans le cadre de l’organisation de l’Ekiden SFP (80%):

– Assister les responsables de l’événement dans la préparation de la course

– Coordination avec les différents services du club impliqués

– Participer à la commercialisation des offres billetterie B2B Ekiden

– Participer le Jour J à l’organisation de la course

– Coordination et suivi de la communication de l’événement

Dans le cadre de l’activité SFP Matchs, Events & Séminaires (20%):

– Participer au montage et à l’organisation des événements B2B du Stade Jean Bouin (montage, démontage, coordination des prestataires, etc…)

– En semaine de match, participer à l’organisation et à la mise en oeuvre des espaces hospitalités et Grand Public

Compétences

Savoirs : Connaissance du monde du sport et de l’Entertainment, connaissances relatives à l’organisation d’événements sportifs

Savoir-faire : Coordonner en transversalité un projet, facilité l’échange entre les services du club, travailler en équipe, savoir démarcher des entreprises, gérer une relation commerciale

Savoir-être : Esprit d’équipe, sens de l’organisation, anticipation, relationnel, sens commercial

Formation : Master école de commerce / management sportif / événementiel / marketing

Une expérience dans l’organisation d’une course running serait un atout,

Pour Postuler : Ekiden@stade.com avec la référence « Stage » en objet du mail