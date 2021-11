Offre de Stage : Assistant Marketing et Commercial Sport – KANTAR

Leader mondial en matière de conseil, d’études de marché et marketing, KANTAR, filiale du groupe WPP, accompagne les entreprises et institutions dans leurs stratégies.

Présent dans 100 pays, employant plus de 30 000 collaborateurs à travers le monde, KANTAR propose à ses clients une palette inédite d’expertises grâce aux solutions développées par ses 9 Operating Brands, chacune d’entre elle à la pointe dans son domaine d’expertise.

Au sein de KANTAR, la division Media apporte les études les plus complètes et précises sur la consommation des médias, leur performance et la valeur médiatique. Grâce notamment à nos solutions de réputation intelligence, nous permettons à nos clients de comprendre la couverture médiatique et les conversations sociales ; nous analysons l’impact et la tonalité de l’exposition off et online de leur marque, entreprise ou institution.

Nous recherchons pour la division Sport Intelligence un(e) assistant(e) marketing et commercial.

Ce stage, très complet, est l’occasion pour vous de découvrir le fonctionnement global de la division Sport (analyses médias, études d’opinions …) et d’approfondir vos connaissances en matière de marketing sportif, études médias et outils de communication à destination des instances, ayant droits et agences liées au sport (Fédérations Sportives, Organisateurs d’événements, Sponsors, etc.).

MISSIONS

Marketing :

– Réalisation de présentations marketing destinées à nos clients présentant notre champ d’actions et nos outils (essentiellement en français mais aussi en anglais)

– Travailler sur les présentations d’appel d’offres

– Mettre en valeurs nos outils et réaliser les fiches produits

Commerciales / Services clients :

– Assister la Responsable du développement dans son quotidien

– Réaliser des benchmarks clients / concurrents

– Rédiger des propositions commerciales

– Gérer et mettre à jour la base CRM

– Réaliser des bilans clients

PROFIL

– Vous êtes actuellement en BAC+4 ou 5 dans le domaine marketing et/ou commercial

– Vous avez des connaissances et un intérêt particulier pour le domaine sportif (culture business du sport)

– Vous êtes rigoureux et avez une attirance particulière pour le marketing commercial.

– Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles ainsi qu’un bon niveau d’anglais.

– Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Powerpoint…), d’analyse des réseaux sociaux, ainsi qu’une connaissance des outils Adobe (Photoshop, Illustrator…)

– Vous êtes disponible à partir de janvier pour un stage d’une durée de 6 mois

Vous voulez développer votre réseau professionnel sportif et rejoindre une équipe dynamique dans une entreprise innovante? Rejoignez-nous !

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse mail suivante : emmanuelle.grimbert@kantar.com