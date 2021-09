Offre Alternance : Promoteur des ventes – Mizuno

ALTERNANCE – Promoteur des ventes catégorie Breath Thermo (F/H)

Sous la responsabilité du Sales Category Manager Breath Thermo et en lien direct avec le Service Marketing ;

Il/elle a donc pour mission de mettre en place la stratégie établie par la direction commerciale dans le but de développer et promouvoir la catégorie BT.

Le poste évoluant d’un rôle très technique (conseiller.e technique / technicien.ne représentant.e…), centré sur le produit, à une position complète d’ « ambassadeur/ambassadrice terrain de la marque » il/elle devra alors travailler sur les 2 piliers suivants :

Promotion de la marque

-promouvoir la marque lors de salons et expositions (installation le cas échéant)

-force de proposition et installation des éléments de PLV chez les clients

-mise en place de la scénarisation de la marque en rayon et en vitrine

-faire connaitre la marque lors d’opérations testing produit (nombre à limiter par client)

-s’assurer du suivi ainsi que de la bonne relation avec les clients Mizuno (revendeurs)

Animation des ventes

– Former chaque revendeur sur la technologie Breath Thermo .

-favoriser le sell out lors d’animations en magasin défini sur les périodes de fort trafic magasin.

-suivre des « challenges et incentives » auprès des vendeurs (en collaboration avec le Responsable commercial du secteur)

– prospection de futurs clients potentiels

Par ailleurs, Il/elle sera aussi l’extension terrain du service marketing :

Il/elle a donc pour mission de mettre en place la stratégie établie par la direction marketing dans le but de valoriser, promouvoir et améliorer la visibilité de la marque.

A l’image de la marque multi-sports, il/elle doit représenter toutes les catégories suivantes :

-Running & Trail

-Indoor (handball et volleyball)

-Crampon (football et rugby)

-Judo

-Tennis

-Teamwear

Les plans de tournée sont partagés avec le service commercial et Ils assureront un reporting hebdomadaire écrit, en remontant toute information utile concernant les besoins de la clientèle, les performances de la marque, l’état de la concurrence.

Pour postuler, merci de transmettre votre candidature à l’adresse : jobs.fr@eu.mizuno.com