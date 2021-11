Un étudiant imprime son CV sur un drapeau géant déployé au stade pour le match Racing Club de Lens – ESTAC

Trouver un emploi dans le domaine du marketing sportif et du sport business n’est pas pas une chose aisée. Pour se démarquer, les candidats sont de plus en plus nombreux à miser sur l’originalité du CV afin d’attirer l’attention des recruteurs. Dernier exemple en date avec Jean Guichard.

Vendredi dernier, cet étudiant en Master 2 a imprimé son CV sur un drapeau géant de 3 mètres déployé au stade Bollaert Delelis pour le match de Ligue 1 Uber Eats entre le Racing Club de Lens et l’ESTAC Troyes.

C’est sur sa page LinkedIn que l’intéressé a mis en scène son initiative à travers une vidéo d’1 minute 10s. Une vidéo qui a généré déjà plus de 20 000 vues sur le réseau social professionnel.

« Je suis étudiant à l’ESCE, une école de commerce tournée vers l’international, j’ai fait le choix, pour me différentier dans le milieu du sport, de ne pas suivre une école spécialisée en management du sport » nous précise Jean Guichard qui a déjà effectué des stages au Paris FC. « J’ai eu quelques propositions d’entreprises en message privé sur LinkedIn, j’ai envoyé quelques messages au RC Lens également. C’est mon choix numéro 1. Je recherche un stage, un CDD ou un CDI, principalement dans les ressources humaines… On verra où cette démarche me mène ! »

Pour amener son étendard au stade, l’étudiant a fait une demande d’autorisation spéciale. « J’ai demandé au club qui m’a répondu positivement, me précisant que les vigiles effectueraient une vérification » nous précise Jean Guichard.

Sur LinkedIn, l’étudiant a accompagné cette vidéo d’un texte expliquant sa démarche et son objectif. « Nous ne pouvons que constater que les mercatos sportifs du RC Lens sont réussis depuis plusieurs saisons grâce aux travaux réalisés par Joseph Oughourlian, Florent Ghisolfi et son équipe.

Mais aujourd’hui, c’est un autre mercato auquel je postule : le mercato administratif régie par Arnaud Pouille et Juliette Fievez, afin de me faire une petite place au sein de ce club aux valeurs de famille, de respect et de fidélité que je partage ! » précise Jean Guichard sur LinkedIn.

« Je débute en janvier ma vie professionnelle et suis à la recherche d’un premier emploi dans le monde du Sport et des Ressources Humaines. Cela peut commencer par un stage de fin d’études, un CDD ou même un CDI si certains(es) clubs, fédérations, ligues, équipementiers souhaiteraient me compter dans leur équipe. Je suis à l’écoute de chacune de vos propositions même si vous comprendrez que mon cœur bat Sang et Or ! »

Récemment, d’autres étudiants ont misé sur l’originalité de leur CV pour décrocher un emploi ou un stage. On pense à Lenna Jouot (CV L’Equipe), Romain Moreau (CV parcours Tour de France), Thibaut Labadie (CV dossier Tour de France) ou encore Thibault MAURICE (CV Football Manager).