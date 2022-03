Offre de Stage : Assistant chef de projet – AONO

Offre de stage : Assistant chef de projet

6 mois

NOTRE AGENCE

Aono est une agence accompagnant les marques du sport (Annonceurs, Fédérations, Clubs, Sportifs) dans la définition et le déploiement de leur stratégie de Partenariat. Pour cela, nous les aidons à atteindre leurs objectifs en proposant des schémas basés sur :

Les expériences Digitales

Les expériences IRL

Nous comptons parmi nos clients la FFF, la FFR, EDF, KFC, SFR, HSBC, Intermarché, Arkema, etc.

VOS MISSIONS

Notre philosophie et notre mode de fonctionnement font que vos missions auront un impact direct sur les performances de l’agence :

Stratégie :

Veille et benchmark

Digitale :

Participation à l’élaboration de stratégies social média et mise en application pour les Marques ​

Participation à l’élaboration du suivi éditorial et à sa réalisation​

Gestion des campagnes Digitales ​

Production de reportings détaillés hebdomadaires

Event :

Réflexion autour des activations​

Suivi de projet : production de documents supports, briefs, coordination des différents acteurs partenaires​

Livraison opérationnelle des événements : déploiement du programme de présentation sportive sur site, suivi du parfait déroulement des opérations ​

Réalisation de bilans détaillés

PROFIL RECHERCHÉ

Etudiant(e) en M1/M2 en Université ou École de Commerce, spécialisation Marketing / Communication, une passion pour le Sport et un fort intérêt pour le Digital sont attendus. Une connaissance approfondie du Football, du Rugby et/ou des sports Olympiques serait un plus​

Le / la candidat(e) devra être force de proposition, énergique, curieux(se) et faire preuve d’autonomie et de rigueur​

La maîtrise de la Suite Office sur PC (Excel, Word, Powerpoint, Outlook) est nécessaire​

Des bases sur Photoshop et Illustrator ou en montage vidéo seraient un vrai plus

TYPE DE CONTRAT

Stage conventionné, année de césure ou stage de fin d’études​

Poste basé à Paris 17ème, pour une disponibilité à partir de mars/avril 2022​

Durée 6 mois minimum​

Indemnité de stage : package à déterminer selon profil

COMMENT POSTULER

En nous envoyant à contact@aono.fr :

Votre CV

Votre lettre de motivation