Offre de Stage : Assistant Chef de Projet Running – Uniteam

Au siège, sous la responsabilité du Directeur Clientèle et du Chef de projet, vous participerez à la conception et à la mise en œuvre des stratégies clients, notamment sur un projet running :

Missions

Conseil stratégique et opérationnel auprès des clients (annonceurs/marques)

Prise de brief client

Mise en place et suivi opérationnel des activations

Veille réseaux sociaux

Recommandations d’actions répondant aux objectifs des clients

Benchmarking

Participation au brainstorming agence

Gestion de prestataires et fournisseurs (brief, devis, facturation)

Aide à la gestion des plannings/calendriers/weekly meeting avec l’ensemble des parties prenantes

Suivi opérationnel (repoting, bilan, etc)

Compétences

Niveau Bac+4/5 (étudiant ESC, école de commerce, marketing, management du sport)

Vous connaissez et aimez le sport. La connaissance de l’univers du running est un réel plus.

Vous êtes rigoureux (se), organisé(e), autonome et créatif(ve).

Vous êtes très connecté(e) aux réseaux sociaux (FB, Twitter, Instagram, etc) et en maitrisez les enjeux

Vous maitrisez Word, Excel, Powerpoint. Photoshop et/ou Illustrator est un plus

Expériences souhaitées dans l’activation événementielle,

Maîtrise de l’univers du running (pratique, expériences, connaissances des acteurs du secteur, des courses majeures en France, etc)

Sens du relationnel, autonomie, polyvalence, dynamisme, rigueur et organisation

Flexibilité : événements à couvrir en semaine et week-end (déplacements à prévoir)

Stage de 6 mois, sous convention de stage, à temps plein (PAS D’ALTERNANCE)

A pourvoir dès que possible.

Lieu : Boulogne-Billancourt

Contact : f.deilhes@uniteam.fr