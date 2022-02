Offre Emploi : Chargé de missions, direction Médias & production – Fédération Française de Tennis

Poste en CDD à pourvoir dès Mars 2022 pour une durée de 4 mois

La Direction Médias et Production (DMP) gère la vente des droits médias aux diffuseurs, la relation diffuseurs ainsi que la production des signaux et la gestion des diffuseurs présents sur site. Le candidat viendra renforcer l’équipe de la Direction Médias et Production pour l’ensemble des missions inhérentes à cette Direction. Il interviendra tant au niveau de la relation diffuseurs (suivi opérationnel des contrats, suivi de la billetterie/RP, suivi des évènements RP de la Direction) que dans les activités administratives et logistiques internes et en renfort de certains projets.

A ce titre, les missions proposées sont les suivantes :

-Relation avec les diffuseurs en amont du tournoi : préparation et partage des documents et informations clés (listings de contacts diffuseurs, white-listing plateformes digitales diffuseurs…), coordination et communication avec les diffuseurs, gestion des tournages, soutien de l’équipe Média au quotidien

-Suivi opérationnel des contrats de diffusion :

Gestion des obligations de diffusion : communication et suivi des obligations de diffusion, obtention et validation des plans de diffusion et des éléments graphiques (logos composites, habillage, plan de promo, bandes annonces…), liste des sponsors antenne, liste des consultants…

Reporting de la diffusion post-tournoi, assistance/suivi de la collecte de données d’audience des programmes RG diffusés (TV/OTT/streaming)

-Budget : Saisie et classement de certains bons de commande et factures de la Direction.

-Billetterie : gestion/attribution des billets sur les différents quotas de billetterie Médias après validation, préparation et envoi aux diffuseurs des bons de commandes, suivi et gestion opérationnelle des commandes (billetterie contractuelle et additionnelle), coordination des tableaux de suivi de billetterie, gestion/saisie des factures associées à la billetterie

-RP : assurer la bonne livraison des différentes opérations de RP des diffuseurs (éléments d’accès, goodies, demandes spécifiques…)

-Assistance opérationnelle évènementielle pendant le tournoi : évènements RP de la Direction, goodies cadeaux diffuseurs, meetings / diners / déjeuners diffuseurs / support équipe de prod selon besoins

-Bilan et reporting des différentes missions confiées

Profil

Compétences nécessaires :

– Excellent niveau d’Anglais

– Une bonne connaissance de l’outil Salesforce serait un plus

Qualités requises :

– Rigueur

– Adaptabilité & réactivité

– Bonne présentation

Formation et expérience :

– 2 ans d’expérience minimum

– Niveau master 2 ou Ecole de commerce

POUR POSTULER : https://jobaffinity.fr/apply/mm0ufsm8hk8vqkanne