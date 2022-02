Offre de Stage ou alternance : Assistant Chef de projet sponsoring – act for sport

TON CLUB

act for sport propose une offre de sponsoring unique dans le sport amateur.

Née d’une rencontre entre des experts de la publicité et des professionnels de l’équipement sportif pour les clubs amateurs, **act for sport** permet aux marques (inter)nationales de soutenir cet écosystème associatif. Notre volonté est d’accompagner les annonceurs dans des dispositifs RSE à forte valeur sociétale tout en leur assurant une visibilité forte, chirurgicale et engagée.

Depuis 2019, act for sport a permis a 6 marques d’équiper comme des pros plus de 54 000 sportifs au sein de 2 000 clubs amateurs.

Rejoindre notre équipe de passionnés, c’est s’engager auprès des clubs pour accompagner leur structuration et développement.

TON RÔLE SUR LE TERRAIN

Aujourd’hui act for sport souhaite agrandir sa team et cherche sa nouvelle recrue en tant qu’assistant chef de projet sponsoring !

Tu es empathique, pro-actif.ve et tu as une mentalité de champion.ne ? Rejoins notre équipe pour mener à bien tes missions basées sur deux grands axes :

1. Être le BFF des clubs amateurs :

– Tu accompagneras les clubs concernés par les programmes de sponsoring

– Tu participeras à la création des commandes clubs

– Tu tiendras un bilan quotidien des opérations

2. Être le n°10 de la prospection commerciale :

– Business Intelligence (veille sur les actualités du marché de la publicité et du marketing sportif, étude des tendances du secteur)

– Marketing de l’offre (inventaire des produits sponsoring et des budgets liés en relation avec les équipes supply)

– Recommandations stratégiques (prise de brief, renseignement sur la marque et ses enjeux, réalisation de dossiers de prospections, vente et proposition d’idées d’activation associées)

Voici quelques uns des programmes sur lesquels tu vas travailler :

https://www.unibetequipetonclub.fr

https://www.lesbatisseursdusport.fr

https://tonclubtonmaillot.groupama.fr

https://ensemblesurleterrain.bouyguestelecom.fr

TES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

– Tu as une bonne connaissance du marché du sponsoring sportif (et / ou du marché des médias et de la publicité) et du milieu associatif sportif

– Tu sais t’organiser et prioriser tes tâches

– Tu maîtrises la suite google (sheets, slides, word, etc.)

TES PLUS

– Tu es empathique

– Tu maîtrises notion et intercom

– Tu es passionné(e) de sport

– Passer du temps au téléphone avec des bénévoles ne te fait pas peur, ça te plait même ?

INFORMATIONS PRATIQUES

Type de contrat : stage de 6 mois ou alternance

Début : Avril 2022

Lieu : Marseille

Durée du contrat : 6 mois minimum

Salaire : minimum légal + tickets restaurants (10€/jour) + prise en charge à 50% du titre de transport

Pour postuler, tu peux nous joindre ton CV et une lettre de motivation à l’adresse : stages@actforsport.eu

Dis nous en plus sur toi, ce qui te motive à postuler et pourquoi tu dois absolument rejoindre la team. Sois créatif, fais nous rire, innove… on adore ça !