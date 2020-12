Offre de Stage : Assistant chef de projet événementiel – Imagine for Margo

Fondée en 2011, l’association Imagine for Margo s’est donnée comme objectif de vaincre le cancer des enfants. Pour cela, elle s’est fixée 4 missions :

1. Financer la recherche (plus de 11 Millions d’euros ont été affectés à la recherche depuis 2011),

2. Mobiliser les pouvoirs publics en France et en Europe,

3. Sensibiliser au cancer des enfants,

4. Soutenir les enfants malades.

Comme chaque année l’association Imagine for Margo organise la course Enfants sans Cancer au Domaine national de Saint Cloud afin de récolter un maximum de fonds pour la recherche. La 10ème édition de cet événement solidaire se tiendra le dimanche 26 septembre 2021 prochain sous deux formats : un rassemblement de participants au Domaine national de Saint-Cloud et une course connectée via un LIVE.

En 2019, plus de 6500 coureurs s’étaient réunis à Saint-Cloud et avaient permis de collecter pratiquement 2M€ entièrement reversés à la recherche contre les cancers pédiatriques. En 2020, le contexte sanitaire a fait évoluer l’événement vers une course 100% connectée. Au total 3000 coureurs ont pris part au premier LIVE d’Enfants sans Cancer permettant de reverser 1 325 000€ à des programmes de recherche européens.

Description du stage :

Deux stages sont à pourvoir au sein de l’équipe d’organisation avec des missions communes aux deux postes :

– Recherches et démarchages d’entreprises sponsors et participantes à la course,

– Recrutement et suivi des équipes de particuliers participantes à la course,

– Gestion de la relation avec les coureurs,

– Communication opérationnelle autour des événements,

– Suivi de la plateforme de dons et des inscriptions,

Selon vos compétences et appétences, nous vous confierons des missions complémentaires liées à l’un des deux formats de l’événement :

– Format course connectée : aide à la mise en place du LIVE de la course : suivi des équipes intervenantes sur le live, recherche d’animations live, gestion de la préparation et de l’envoi des kits participants, etc.

– Format course à Saint-Cloud : contribution à la logistique : recherche et suivi d’animations, de restaurations, recrutement et gestion des bénévoles, etc.

Compétences acquises lors du stage :

L’association est de petite taille mais ses actions et les évènements qu’elle organise sont visibles. De ce fait, les diverses missions effectuées lors de ce stage vous permettront d’approfondir et développer les compétences suivantes :

– Sens de la planification et de l’organisation,

– Gestion d’événements,

– Autonomie,

– Capacité d’entreprendre et prise d’initiatives,

– Sens des responsabilités,

– Communication et relations humaines.

Profil :

vous êtes en parcours M1 ou M2 (Université, Ecole de Management…) ;

vous avez le sens de l’organisation et de l’initiative, et une capacité d’adaptation,

vous êtes autonome et savez aussi travailler en équipe,

vous avez un bon sens relationnel et savez rédiger (sans fautes)

vous maitrisez les outils bureautiques MS Office (Word, Excel, Powerpoint).

Le permis de conduire est indispensable.

Une connaissance de l’univers du running et/ou des événements connectés est un

plus.

Lieu du stage : dans les locaux de l’association, 34 rue de la Croix de Fer à Saint Germain en Laye.

Durée : 6 mois

Date de prise de fonction : mars

Rémunération : selon convention

Merci d’adresser un CV et de nous faire part de votre projet professionnel/motivations à l’adresse suivante : maude@imagineformargo.org