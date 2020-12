Offre de Stage : Chargé(e) de relation client B2B – FFSE Production

Contrat : Stage Expérience : moins de 2 ans

Durée : 6 mois Niveau d’étude : BAC+4/5

Temps de travail : temps plein

Qui sommes-nous ?

FFSE Production, filiale commerciale de la Fédération Française du Sport d’Entreprise (FFSE), a pour objectif de promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives en entreprise, en fédérant l’ensemble des acteurs du sport sur tout le territoire.

Dans le cadre du plan sport santé de l’héritage des JO PARIS 2024, FFSE Production a développé une plateforme digital innovante : @Work by FFSE. Un service qui simplifie l’accès des entreprises et leurs salariés à des pratiques physiques régulières, sécurisées et diversifiées.

Ce qui nous anime ?

Offrir aux entreprises un accès simple et sécurisé, à un large choix de disciplines physiques et sportives, encadrées par des coachs formés et certifiés par la FFSE et proposant un contenu pédagogique adapté à l’entreprise.

Titre du poste : chargé(e) de relation client B2B

Description du poste :

Au sein du pôle relation client et en relation avec le service commercial, vous serez l’interlocuteur privilégié de l’entreprise et de ses salariés. A ce titre, vos missions principales seront :

• Accompagner les entreprises clientes dans la mise en place du service @Work by FFSE :

– effectuer le suivi des commandes clients.

– gérer les réclamations et questions concernant l’utilisation de @Work by FFSE, en apportant des réponses adaptées aux clients de manière autonome.

• Développer la fidélisation des clients.

• Être capable d’analyser les problèmes éventuels des clients et faire les remontées nécessaires auprès de votre responsable.

• Participation aux bilans et reporting clients.

• Contribuer à l’optimisation des outils service clients.

• Autres missions pour assister le responsable relation client.

Profil de candidat recherché :

Vous êtes dynamique et possédez une réelle aisance relationnelle et commerciale.

Vous êtes réactif, rigoureux et doté d’un grand sens de l’organisation.

Vous aimez travailler en équipe.

Une première expérience en relation clients B2B appréciée.

Connaissance du marché du sport appréciée.

Compétences :

Maitrise du Pack Office.

Aisance rédactionnelle obligatoire (orthographe irréprochable).

Autonomie et force de proposition.

Conditions :

Prise de poste : Janvier/Février 2021

Lieu : 28, rue Rosenwald 75015 Paris

Rémunération :

• Stage conventionné

• Tarif actuel en vigueur 600,60 € (3,9 €/h x 7h/j x 22j/mois)

• Tickets restaurant

• Prise en charge du pass navigo à 50%

Pour postuler : envoyer votre CV et une lettre de motivation à Camille Petiet : cpetiet@atworkbyffse.fr