Offre de Stage : Infographie & Média – Stade Niçois Rugby

STAGIAIRE INFOGRAPHIE/MÉDIA

Missions :

• Conçoit graphiquement les supports informatif, promotionnels et commerciaux (boutique, billetterie, commercial) dans le respect de la charte graphique.

• Gère la bibliothèque d’images (photos, vidéos et créations graphiques).

• Apporte son appui technique sur la réalisation graphique des dossiers de sponsoring ou autres documents.

• Participe à l’élaboration du script vidéo en fonction de la commande avec le responsable communication.

• Réalise l’ensemble des prise d’images photos et vidéos du club dans le cadre d’opérations de communication, de production de contenu, de campagne de promotion ou de besoins commerciaux à la demande du responsable communication et du responsable marketing.

• Participe à la stratégie de diffusion de contenu sur les réseaux sociaux et les sites web.

• Réalise des montages photos et vidéos aux formats adéquat pour répondre à l’objet de la commande.

• Effectue une veille technologique permanente.

• Propose de nouveaux projets ou idées créatives à la direction.

Pré-requis :

• Maîtrise des logiciels de la suite Adobe : Première Pro, InDesign, Illustrator et Photoshop

• Maîtrise les bases de l’utilisation des réseaux sociaux et de WordPress

Recrutement dès que possible

CANDIDATURES :

Merci de nous faire parvenir un CV ainsi qu’une lettre de motivation.

Un portfolio ou des références seraient également appréciés.

Contact : rh@stadenicois.fr