Offre de Stage : Assistant Chef de Projet – Groupe Couleur

Offre de Stage longue durée

Assistant Chef de Projet (H/F)

Poste à pourvoir à Lyon.

Depuis 1997, le Groupe Couleur est un tour-opérateur spécialisé dans les voyages autour des événements sportifs : Coupe du Monde de Rugby et Football, Tournoi des 6 Nations, EURO, Grands Prix F1, Ryder Cup…

Dans le cadre de son activité, le pôle Sports propose un stage d’Assistant Chef de Projet (H/F).

Vous êtes un travailleur de l’ombre comme NG, vous aimez terminer proprement le travail comme LeBron et vous donnez de la voie comme Kyrgios ? Bienvenue chez nous !

Le poste requiert de la polyvalence pour gérer les ventes offline et online des produits Sports ainsi que développer la production et création de séjours autour des Etats-Unis (NBA et Coupe du Monde Football).

En soutien au chef de projet, les missions principales suivantes :

Missions Production

– Mise en production et gestion des produits

– Relation avec les fournisseurs (recherche, achat et confirmation de prestations)

– Mise en ligne des produits sur le site internet en collaboration avec le service Web

– Recherche prestataires, étude de marché et mise en production de séjour Coupe du Monde 2026

Missions Commerciales

– Gestion des demandes entrantes et suivi des ventes

– Préparation logistique des déplacements et envoi des informations clients

– Accompagnement clients lors des évènements selon les besoins

Compétences requises :

– Très organisé(e) et rigoureux(se)

– Maîtrise des outils Microsoft et appétence pour des outils web

– Bon anglais et bon rédactionnel français / anglais

– Intérêt pour les sports

– Aimant travailler dans un contexte international/multiculturel

Conviendrait à un profil M1 ou M2 polyvalent (formation tourisme ou management du sport).

Le poste disponible et évolutif en prévision des futurs évènements à venir.

Merci d’envoyer votre candidature à marcob@groupecouleur.fr en joignant une lettre de motivation + CV.