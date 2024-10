Offre emploi : Chargé de mission Relations internationales / Europe – Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)

A propos de Comité National Olympique et Sportif Français – CNOSF

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est une association reconnue d’utilité publique. Il représente le mouvement Olympique sur le territoire français et promeut les principes fondamentaux et les valeurs de l’Olympisme. Il organise et dirige la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions patronnées par le CIO. Représentant l’ensemble du mouvement sportif sur le territoire, le CNOSF réunit 110 fédérations sportives nationales et membres associés, et leurs 180000 associations sportives.

Le poste

Rattaché à la Direction des Relations Internationales, vous aurez pour principales missions de :

Accompagner les fédérations françaises dans le déploiement de leurs actions de relations internationales

Contribuer à la gestion et à la mise en œuvre du Programme d’Accompagnement International des Fédérations (PAIF) :

Orienter stratégiquement les financements aux actions internationales des fédérations ;

Accompagner et conseiller les fédérations sur les modalités de traitement des dossiers PAIF et sur l’optimisation de leurs demandes d’accompagnement ;

Préparer, animer et assurer le suivi des commissions d’attribution ;

En lien avec les fédérations et le Pôle Finance du CNOSF, assurer le suivi administratif et financier du programme.

Contribuer à l’accompagnement des élus du CNOSF dans le traitement des dossiers de demande relatifs aux Grands Evénements Sportifs Internationaux (GESI) :

Analyser et suivre l’évolution des demandes fédérales relatives à l’organisation de grands évènements internationaux de sport en France ;

Préparer et assurer le suivi des comités techniques GESI, pour l’élu représentant le CNOSF et en lien avec la Direction interministérielle aux grands évènements sportifs (DIGES).

Développer la politique européenne du CNOSF

Accompagner le CNOSF, ses collaborateurs et structures déconcentrées :

Informer les fédérations et les CROS/CDOS/CTOS sur l’actualité européenne ;

Informer, former et accompagner les fédérations et les CROS/CDOS/CTOS sur l’ingénierie des financements européens ;

Accompagner les collaborateurs du CNOSF dans le déploiement des actions et projets de coopération européenne ;

Collaborer avec les acteurs du mouvement sportif européen (CNO européens, COE…).

Profil recherché

Titulaire d’un Master 2 Relations Internationales, Affaires européennes, ou Sciences politiques, vous justifiez d’une expérience réussie dans ce domaine d’au moins deux ans.

Vous souhaitez acquérir une véritable expérience professionnelle, et vous épanouir dans le mouvement sportif.

Compétences attendues

Bonne connaissance du milieu sportif, du protocole et de ses enjeux internationaux ;

Maîtrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit ;

Connaissance d’une autre langue européenne ;

Polyvalence, réactivité, organisation, autonomie et rigueur ;

A l’écoute, esprit d’équipe ;

Qualités rédactionnelles et capacité de synthèse ;

A l’aise dans la gestion de projets simultanés ;

Maitrise des outils du Pack Office et connaissance des réseaux sociaux.

Des déplacements réguliers à l’étranger sont à prévoir.

La politique de recrutement du CNOSF vise à atteindre une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de l’ensemble des postes. Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Localisation : 13e Arrondissement, Paris, France

Contrat : CDI

Date de début : Dès que possible

Pour postuler, rendez-vous ici