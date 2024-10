Offre Alternance : Chargé(e) de communication – HBC Nantais

OFFRE D’ALTERNANCE

Chargé(e) de communication – F/H

L’ENTREPRISE – QUI SOMMES NOUS ?

Le HBC Nantais regroupe 380 licenciés répartis dans 18 équipes évoluant du Baby-Hand à la Nationale 1.

Le club basé au Palais des Sports de Beaulieu sur l’île de Nantes rayonne à travers le département, la Région Pays de la Loire et la France. En effet, sa filière uniquement masculine est présente à tous les étages :

National : LNH, Nationale 1 et -18 Championnat de France.

Régional : Pré nationale, -19 Pré Région, -17 Région, -16 Pré Région et -15 Région.

Départemental : des -10 au -14 ans.

Local : Baby-Hand et Ecole de Hand.

Le Handball Club Nantais, recherche un.e chargé.e de communication en alternance afin de compléter son équipe composée de 4 éducateurs, 1 chargé de développement et événementiel, 3 alternants et une secrétaire.

DESCRIPTIF DU POSTE

Au sein de l’association, tu participeras à :

– L’élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie de communication globale de l’association.

– Création de plans de communication spécifiques pour les événements phares de l’association durant la saison (tournoi régional et international, stages vacances handball…) en étroite collaboration avec le chargé événementiel et développement.

– Réalisation des différents supports de communication (affiches, flyers, communiqué de presse, dossier de presse…).

– Création de contenus pour nos réseaux sociaux.

– Administration et mise à jour du site internet, gestion du référencement naturel…

– Rédaction d’articles pour le site internet, e-mailings, gestion d’application mobile…

– Prise de photos et vidéos lors des matchs/événements phares de l’association (N1, U18 Nat…)

– Colaboration possible sur certains projets avec les salariés de la structure professionnelle.

PROFIL RECHERCHÉ

En préparation d’un diplôme (BAC +3 / BAC +5) en communication / marketing / management du sport.

Sensibilité à l’univers du sport

Créatif.ve et de bonnes compétences en communication écrite et orale.

Force de proposition, autonome, une bonne capacité d’adaptation et le sens du travail en équipe.

Maitrise des logiciels de création design, montage vidéos (Suite Adobe, Photoshop, Canva…)

Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, X…)

Apétance pour la photographie.

Emailing (type BREVO)

Maîtrise CMS (WordPress)

N.B. : l’association utilise l’outil de communication/organisation interne Kalisport et HelloAsso.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Poste à pourvoir dès le 14 octobre.

Contrat en alternance sur 1 ou 2 années en fonction du diplôme suivi.

Rémunération selon le barème de l’alternance.

Candidature par mail à l’adresse suivante : secretariat@hbcnantes.com

Merci de communiquer un CV / portfolio et une lettre de motivation.