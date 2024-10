Offre de Stage : Business Developer – EVENTORI

Descriptif du poste

Depuis 2014, Wiremind se positionne comme une entreprise technique qui transforme le monde du transport et de l’évènementiel avec une approche 360° combinant à la fois UX, software et IA.

Notre expertise repose principalement sur l’optimisation et la commercialisation de la capacité de nos clients. Nous travaillons sur divers projets tels que la prévision et la tarification de billets, l’optimisation 3D du fret aérien ou le scraping des prix de compétiteurs. Nos applications sont l’outil privilégié de compagnies telles que la SNCF, United Airlines, Qatar Airways ou encore le PSG pour visualiser, analyser et optimiser leur capacité.

Dynamiques et ambitieux, nous nous attachons à conserver notre ADN technique qui est le moteur de notre réussite. L’entreprise, rentable et auto-financée depuis sa création il y a 10 ans, est constituée en majorité d’ingénieurs et d’experts et assure aujourd’hui la croissance de notre business model basé sur des solutions « software-as-a-service ».

Présentation de l’équipe et des missions

Tu rejoindras l’équipe EVENTORI, composée de 15 personnes.

EVENTORI est une solution de billetterie et de revenue management dédiée aux acteurs du sport et du divertissement. Tu intégreras notre équipe Sales, constituée de 3 personnes, avec pour mission principale de générer de nouvelles opportunités commerciales.

Tes missions :

– Générer et qualifier des opportunités : Identifier les prospects et trouver les contacts des décisionnaires clés.

– Prospection créative et personnalisée : Contacter les prospects de manière innovante et personnalisée pour décrocher des démos.

– Démonstrations de produit : Participer à des démos aux côtés d’un Business Developer Senior ou les mener en autonomie avec les prospects.

– Suivi des prospects : Assurer le suivi des prospects jusqu’à la passation aux Business Developer Senior.

– Reporting : Fournir un reporting hebdomadaire et mensuel de tes résultats.

Mise à jour du CRM : Mettre à jour quotidiennement les informations dans notre CRM (HubSpot)

Profil recherché

Tes skills :

– Compétences en prospection : Tu sais identifier et qualifier des prospects, et utiliser des outils de recherche et de veille pour trouver des contacts pertinents.

– Connaissance des outils CRM : Tu as de l’expérience avec des logiciels comme Pipedrive, Salesforce ou HubSpot pour gérer et suivre les interactions avec les prospects.

– Compétences en présentation : Tu es capable de préparer et de réaliser des présentations et des démonstrations de produit de manière claire et convaincante.

– Gestion de projet : Tu es capable d’organiser et de gérer des tâches et des projets de manière autonome, tout en respectant les délais et les objectifs.

Soft skills :

Instinct de chasseur : Tu n’hésites pas à décrocher ton téléphone pour convaincre tes prospects.

Excellente communication : Tu as un talent naturel pour t’exprimer clairement et efficacement, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Orientation résultats : Tu fais preuve de proactivité et de créativité pour atteindre tes objectifs.

Esprit d’équipe : Tu apprécies travailler en collaboration, partager des bonnes pratiques et apprendre des autres.

Une connaissance du milieu du sport business ou de l’entertainment est un plus.

Les avantages

En nous rejoignant, tu intégreras :

– Une startup autofinancée avec une forte identité technique !

– De magnifiques bureaux de 700 m² au cœur de Paris (Bd Poissonnière)

– Une rémunération attractive et indexée sur la performance

– Une équipe bienveillante et stimulante qui encourage le développement des compétences à travers la prise d’initiative et l’autonomie

– Un environnement d’apprentissage avec des possibilités d’évolution

Tu bénéficieras également :

De formations à la demande

D’une politique hybride : 2 jours de télétravail par semaine et la possibilité de travailler ponctuellement depuis l’étranger

D’une belle culture d’entreprise (afterworks mensuels, réunions régulières sur la technologie et les produits, séminaires annuels hors site, team-buildings…)

Le processus de recrutement

1 : Un premier échange avec Jules, Head of Growth EVENTORI

2 : Un cas pratique à préparer

3: Une restitution auprès de l’équipe Sales EVENTORI

Lieu : Paris

CONTACT : Jules Delille – jdelille@wiremind.io