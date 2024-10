Offre Alternance : Chargé(e) de développement commercial et marketing – Aix Maurienne Savoie Basket

Offre d’alternance : Chargé(e) de développement commercial et marketing

Chef(fe) de projet “Club Privilège”

À propos d’Aix Maurienne Savoie Basket

Aix Maurienne Savoie Basket (AMSB) est un club professionnel de basket qui évolue en championnat de France de Pro B (2ème division française). Créé en 1969 en Maurienne, AMSB est né de la fusion entre la JS Aixoise et Maurienne Savoie Basket. C’est en 2005 que le club s’installe définitivement à Aix-les-Bains au sein de la Halle Marlioz (1500 places). AMSB monte son Business Club en 2020 afin de fidéliser d’autant plus ses 170 partenaires. Le budget annuel du club évolue autour des 2 millions d’euros.

Chaque saison, le club organise des matchs délocalisés au Phare de Chambéry (4500 places) et à la Halle Olympique d’Albertville (4500 places).

En tant que chargé(e) de développement commercial d’AMSB, vous serez au cœur de notre stratégie de croissance. Sous la responsabilité des actionnaires/responsable développement, marketing et commercial, vous serez amené(e) à développer et entretenir notre portefeuille de clients.

Vos missions principales :

CLUB PRIVILÈGE

Organisation des soirées “CLUB PRIVILÈGE/BUSINESS CLUB” tout au long de la saison.

Gestion globale du projet (plaquette, carte, relation, développement)

Prospection et suivi des dossiers “CLUB PRIVILÈGE”

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Assurer une veille concurrentielle et sectorielle pour identifier les tendances et les opportunités

Participer à l’organisation des campagnes promotionnelles billetterie

Prospection active pour identifier de nouvelles opportunités commerciales (phoning, mailing) selon la zone géographique

Participation à la stratégie commerciale globale d’AMSB (billetterie, boutique)

Développer une offre CSE et CLUBS

Suivi et coordination des actions de vente et de négociation

S’assurer de l’activation des partenariats (création des animations leds, récupérer l’ensemble des visuels, faire des interviews auprès des partenaires)

PROJETS :

Gestion de la partie BUSINESS, LABEL LNB et de tout autres labels

Mise en place d’une relation avec les bénévoles étudiants en lien avec les 2 autres alternants

ÉVÉNEMENTIEL :

Collaborer sur la gestion et la création des animations en soir de match (Halloween, Noël..)

Participer activement à l’organisation des matchs délocalisés

JOUR DE MATCH / SOIR DE MATCH :

Participer à l’organisation des matchs à domicile (installation espace VIP, accueil VIP, placement VIP)

Gestion des prestataires (traiteur, etc…)

PROFIL RECHERCHÉ :

BAC +3 minimum

Bonne connaissance du basket et/ou du sport en général

Excellentes compétences en communication et en négociation

Aisance relationnelle physique et téléphonique

Bonne élocution et bonnes qualités rédactionnelles

Capacité à travailler de manière autonome et à gérer les priorités

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Canva est un plus)

Permis B obligatoire

Lieu : Halle Marlioz, Aix-les-Bains

Démarrage : dès que possible

Durée : Alternance (1 an minimum)

Rémunération : minimum légal

Pour postuler, envoyez votre CV, une lettre de motivation et votre calendrier de formation à Yannis Bourgeon, responsable développement, marketing et commercial (ybourgeon@amsb.pro).

Veuillez indiquer « Candidature chargé(e) de développement commercial et marketing” dans l’objet de votre e-mail.