Offre de Stage : Assistant.e chef de projets – EUROP EVENT

EUROP EVENT est une société nationale de location de solutions d’animations ludiques et sportives dont le siège est situé à AVELIN (59). Nous réalisons pour nos clients partout en France des prestations événementielles avec jeux gonflables, plages en ville, parcs d’aventure et d’escalade.

Notre société est agréable, stimulante et créative. Nous avons besoin de toi dans notre équipe pour réussir cette nouvelle période estivale !

EUROP EVENT bénéficie d’une notoriété pour la qualité des événements réalisés, ce qui la place à l’un des premiers rangs des sociétés françaises pour la location et l’organisation de projets d’animation.

VOS MISSIONS :

En lien avec le responsable de l’agence de PARIS et les services commerciaux et logistiques, vous serez en charge des missions suivantes :

Commercialisation des différentes prestations proposées par la société afin de contribuer à son développement.

Etre en soutien du du responsable de l’agence dans la réalisation de tâches administratives (devis, factures, planning logistiques…)

Montage et démontage des différentes prestations prévues sur la saison estivale.

Entretien préventif du matériel.

Assurer l’animation et le bon déroulé de certaines de nos prestations.

VOTRE PROFIL :

Etudiant en L3 STAPS Management du sport ou équivalent

Disposer d’une expérience dans le domaine de l’événementiel sportif est un plus.

Être titulaire du permis B est un plus.

Avoir déjà travaillé en autonomie, avoir le sens des responsabilités, être dynamique et réactif.

Possibilité de travailler le week-end et de se déplacer en dehors de l’ile de France

Durée du contrat : minimum 2 mois

Période : ASAP

Type d’emploi : Stage – Temps plein

Lieu : Frépillon (95) – IDF

Contact : l.descouens@europevent.com