Offre de stage : Assistant Marketing – Sport&Co

Date de la prise de poste : 03/01/2023

Type de contrat : STAGE

Description du poste

Sport&Co (agence du groupe WeTeam), basée à Boulogne Billancourt est une agence de marketing sportif qui accompagne les clubs, ligues et institutions sportives dans leur stratégie marketing et commerciale.

Missions

Au sein du siège et sous la direction du Responsable Marketing, vous participerez à la conception et la mise en place de stratégies marketing via différentes missions :

• Conception de dossiers commerciaux et des outils d’aide à la vente • Storytelling et Brand Content afin de valoriser les clubs concernés • Participation aux réflexions stratégiques des clients de l’agence

• Servicing & Mise en place d’actions de communication

• Organisation d’événements

• Participation à l’organisation de séminaires marketing

• Planning stratégique : veille et analyse stratégique des secteurs propres aux agences du groupe

Quelques déplacements sont à prévoir.

Compétences

Étudiant de niveau Bac+4/5

Intérêt prononcé pour le sport et les problématiques marketing Curiosité, esprit de synthèse et autonomie

Bon niveau d’Anglais

Maitrise du Pack Office (Powerpoint/Excel/ éventuellement Keynote) La maîtrise de Photoshop est un plus

Rémunération

Stage rémunéré au taux légal. Tickets restaurants + Remboursement à 50% du Pass Navigo.

