Offre de Stage : Commercial – Gym Compagnie

Gym Compagnie, PME spécialisée dans la gestion et l’animation des espaces forme et bien-être BtoC et BtoB, recherche un(e) stagiaire pour son enseigne fitness haut de gamme Keep Tonic situé à Le Chesnay-Rocquencourt (78). Véritable vitrine pour le groupe, tous les best practices y sont concentrés.

Rattaché au responsable commercial, pour vous, le relationnel se conjugue avec aisance, écoute avec faculté. Déjà aguerri(e) au process de vente : accueil, découverte des besoins, écoute, reformulation, traitement des objections, conclusion de la vente, vous suivrez une formation vente pour parfaire votre technique et vos connaissance et afin d’adopter les codes du métier. Vous mènerez des actions de fidélisations : accueil, accompagnement des nouveaux adhérents, promotion des services du club, détection des besoins latents avec la mise en place de solutions effectives, phoning, etc…

Vous aurez pour projet l’augmentation des visites de prospects au club, la conduite de la phase projet jusqu’à la réalisation d’un planning évènementiel pour dynamiser les activités du club.

Curieux(se), vif, proactif, disponible, engagé(e), vous avez un talent pour la vente, rejoignez la Team.

Déposez votre candidature CV + lettre de motivation à : johan.tzi@gymcompagnie.com

Numéro de téléphone : 06 14 46 15 10