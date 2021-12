Offre Alternance : Chargé de communication, marketing et partenariats – club partenaire de Win Sport School Caen

CHARGÉ DE COMMUNICATION, MARKETING & PARTENARIATS H/F EN ALTERNANCE

Etablissement : Caen

Domaine : Bachelor Management du Sport

Type de poste : Chargé de communication, marketing & partenariats

Type de contrat : Alternance

Secteur : Club sportif

Localisation : Caen

WIN Sport School Caen recrute pour un club partenaire un(e) Chargé(e) de communication, marketing & partenariats.

Vous préparerez sur 12 ou 24 mois, un Bachelor ou un MBA Management du Sport.

La formation sera assurée par l’école de Caen / Saint Contest (1 semaine de cours / 2 semaines en entreprise).

MISSIONS

Démarche commerciale & développement du réseau partenaire

Gestion de la communication interne et externe du club, création de visuels

Développement des actions du club

PROFIL

Aisance orale et relationnelle

Qualité d’écoute et d’adaptation

Autonomie et prise d’initiative

Maitrise de la suite Adobe / Indesign appréciée

Organisé(e) et rigoureux(se)

Bac+2 ou Bac+3 validé ou disposer de 120 crédits ECTS

Rémunération : selon la grille du contrat d’apprentissage.

Pour plus de renseignements, rendez-vous ici