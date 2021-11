Offre Alternance : Manager Commercial – Association sportive partenaire de WIN Sport School Rennes

Référence : RE21-MBASPORT-18-0209

Etablissement : Rennes

Domaine : MBA Management du Sport

Type de poste : Alternance – 24 mois

Type de contrat : Alternance

Secteur : Club de Sport

Localisation : ILLE ET VILAINE

WIN Sport School Rennes, école du management du sport recrute, pour le compte d’une association sportive, un Manager Commercial en Alternance. Vous préparez le MBA Management du Sport en contrat de professionnalisation.

Rattaché(e) à la présidence du club, vos missions sont :

Le pilotage et l’organisation du club en lien avec la direction technique et la présidence

La gestion et le management des salarié-es et bénévoles du club,

Le suivi opérationnel administratif et financier

Le développement et la mise en place d’outils de suivi, tableaux de bord

Contribution au développement et à la pérennisation des offres, commerciales en lien avec le service commercial

Contribution à l’animation et à la fidélisation des partenaires du club affaires

Profil :

Vous êtes passionné-e de sport, vous souhaitez exercer un métier polyvalent avec des responsabilités managériales.

Vous avez une expérience professionnelle en entreprise et une connaissance du monde sportif (pratiquant-e, bénévole, salarié-e)

Vous avez des compétences juridiques et financières ou souhaitez les développer (convention collective des métiers du sport CCNS), êtes dynamique, avez le sens des responsabilités, une capacité à travailler en équipe et aimez relever des défis.

Titulaire ou prochainement titulaire d’un BAC+3, vous recherchez un contrat de professionnalisation en alternance pour la rentrée 2021.

Prévoir d’être reçu(e) en entretien afin de valider votre profil correspondant aux critères demandés par notre partenaire.

Pour postuler, rendez-vous ici