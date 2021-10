Offre Emploi : Assistant Chef de Projet Fonctionnel (H/F) – Fédération Française de Tennis

Poste en CDI à pourvoir dès que possible

La Fédération Française de Tennis recherche un assistant chef de projet fonctionnel, afin de la soutenir dans ses activités.

A ce titre, les missions proposées sont les suivantes :

– Participe à la mise en œuvre des évolutions des outils applicatifs utilisés dans le cadre de l’organisation de la compétition fédérale (TMA et projets) et des applicatifs joueurs dans le cadre de RG et/ou du RPM

– Recense et analyse les besoins des utilisateurs

– Fait remonter les anomalies et les demandes d’évolutions

– Rédige les tickets, cahiers des charges et spécifications des besoins d’évolutions

– Priorise les demandes et planifie les livraisons en accords avec les services SI

– Effectue la recette fonctionnelle

– Assiste les utilisateurs dans leur utilisation des outils informatiques (répond au téléphone, aux mails, rédige des notes ou guides d’utilisation)

– Participe aux réunions AGILE de l’ensemble des projets applicatifs

– Conduite de réunions stratégiques

-Gestion et suivi d’un portefeuille de projets

Compétences nécessaires :

– Anglais, lu, écrit, parlé.

– Très bonne maitrise des outils informatiques

– Connaissance du milieu du tennis fédéral et événementiel RG

– Connaissance des outils fédéraux

Qualités requises :

– Force de proposition

– A l’aise tant à l’oral qu’à l’écrit (bonnes qualités rédactionnelles souhaitées)

– Très bon sens relationnel (contact, travail en équipe)

– Rigueur, méthodologie, réactivité et capacité d’adaptation

Formation et expérience :

– Bac+2 minimum

– Expérience en gestion de projets informatiques

POUR POSTULER : https://jobaffinity.fr/apply/vboq66tgncehbgd2mg