Offre de stage : Assistant(e) chef de projets – Open Sopra Steria de Lyon

POSTE : Assistant(e) chef de projets

Durée : 6 mois (pas de stage alterné)

Début : Janvier / Février 2022

Présentation de l’entreprise : Le tournoi ATP, Open Sopra Steria de Lyon repart pour une nouvelle édition du 6 au 12 juin 2022 au Tennis Club de Lyon. L’édition 2019 a accueilli plus de 100 partenaires, 10 000 spectateurs, 48 joueurs de tennis (tableau simple et double) sur toute la semaine de l’événement. Nous renforçons nos équipes et sommes à la recherche d’un assistant(e) chef de projets.

Missions :

a. Gestion des envois de l’affiche officielle aux partenaires

b. Gestion de l’organisation billetterie

i. Accès loges et tribune partenaires

ii. Accès open bar

iii. Gestion des tableaux partenaires

c. Organisation des accréditations

i. Configurer les accréditations sur le logiciel

ii. Création de toutes les accréditations + distribution

iii. Gestion des accréditations en amont + jour J

d. Organisation des tenues par population

e. Aide à la gestion des prestataires, vérification des livraisons

f. Montage/Démontage du site (opérationnel)

Pendant l’événement : Accueil général, accueil partenaires, gestion de la billetterie partenaires, distribution des accréditations. Gestion des temps forts de 11H00 à 13H30 puis vers 17H/18H

Candidature :

Sophie BOUCHET

06 08 73 89 16

s.bouchet@opendelyon.fr