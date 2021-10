Offre Emploi : Responsable Développement Commercial/Partenariats Fédéraux – FFT

Poste en CDI à pourvoir dès que possible

La Fédération Française de Tennis recherche un responsable développement commercial/partenariats fédéraux F/H, qui rattaché(e) au Senior Manager en charge des Partenariats Marketing, participera activement à la démarche de prospection de nouveaux partenaires autour des assets fédéraux et tout particulièrement des assets Padel, Beach Tennis, Tennis Fauteuil mais aussi des évènements tennis dans lesquels la FFT est partie prenante tels que la National Tennis Cup, les Petits As…, afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie de commercialisation des partenariats marketing.

A ce titre les missions proposées sont les suivantes :

Identifie les secteurs et marques stratégiques à approcher + élabore des listes/fichiers de prospection complets

Prospecte activement (emailing, phoning…) auprès de la liste de prospects identifiés

Prépare les dossiers de présentation et les argumentaires commerciaux en fonction des objectifs des prospects

Réalise et rend compte des RDV avec des prospects et partenaires

Suit les démarches de prospection initiées et tient à jour les outils commerciaux mis en place

Assure un reporting régulier des actions mises en place auprès de la direction sponsoring

Dans le cadre de sa mission, il/elle échange régulièrement et travaille en coordination avec les équipes fédérales en charge du développement et déploiement des actions et évènements.

Dans le cadre de sa mission, il/elle se déplace et est présent(e) sur les évènements et pour des RDV dans les territoires (en semaine et sur les weekends pour certains évènements)

Profil

Compétences nécessaires:

– Bureautique ++, dont maitrise de PowerPoint

– Anglais : bon niveau oral et écrit

– Expérience dans le sport

Qualités requises:

– Tempérament commercial, esprit d’initiative, excellent relationnel, capacité d’écoute

– Autonomie, rigueur et organisation,

– Capacité à travailler efficacement dans un environnement dynamique et soumis à la pression

– Capacité à générer de la croissance et dépasser les objectifs

Formation et expérience:

– Formation Bac +4/5 (école de commerce ou équivalent)

– 3 à 4 ans d’expérience dans le développement commercial/recherche de partenariats dans le sport

– Parfaite compréhension des problématiques et enjeux des marques

POUR POSTULER: https://jobaffinity.fr/apply/5zy9sgcx55ygwra8j1