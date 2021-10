Offre de Stage : Assistant chef de projet, communication digitale – TOP Five Management

Top Five Management est une agence de représentation d’athlètes de haut niveau, offrant une gamme complète de services sur mesure aux meilleurs talents de l’industrie du sport. Notre objectif est de fournir une expertise de haut niveau et une approche personnalisée pour assurer le succès de nos clients.

Depuis plus de 10 ans, nous avons représenté plus de 60 joueurs, dont Elina Svitolina, Daniil Medvedev, Sofia Kenin, Ons Jabeur, Andrey Rublev ou Anastasia Pavlyuchenkova et nous avons aidé de nombreux talents juniors à construire leur carrière jusqu’au sommet. Top Five Management est également spécialisée dans la gestion d’événements de tennis junior sur trois continents (Europe, Amérique du Nord et Asie). Enfin, Top Five Management développe depuis peu son département digital Digital Five et accompagne des athlètes de haut niveau dans leur communication digitale.

Nous sommes donc à la recherche d’un assistant chef de projet communication digitale pour une durée de 6 mois sous la responsabilité du manager digital de l’agence.

MISSIONS

> Animation des réseaux sociaux des athlètes et des événements représentés par l’agence ;

> Création de contenus adaptés aux réseaux sociaux des athlètes et des événements (visuels & vidéos) ;

> Être force de proposition d’idées de contenus digitaux ;

> Création d’un planning de distribution de contenu en collaboration avec le manager digital ;

> Élaboration de base de données contacts des acteurs majeurs des différents sports (football, basketball, rugby & autres) ;

> Participation à l’élaboration des stratégies de contenus des différents comptes ;

> Management quotidien des communautés des différents comptes représentés par l’agence ;

> Suivi & benchmark des meilleures tendances digitales dans le monde du sport.

PROFIL RECHERCHÉ

> Vous êtes étudiant/e Bac +4/5 en marketing/graphisme/gestion de projet ;

> Stage de fin d’études de préférence ;

> Anglais (écrit et lu) ;

> Solides compétences rédactionnelles ;

> Bonne connaissance des réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter) ;

> Bonne connaissance de la Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign) ;

> Créatif(ve), dynamique et sens du détail ;

> Organisé(e) et responsable ;

> Capable de travailler selon des horaires flexibles (événements internationaux) ;

> Passionné(e) par le sport.

CONDITIONS

> Durée du contrat : 6 mois ;

> Date de prise de fonction : 3 janvier 2022 ;

> Localisation : Boulogne-Billancourt ;

> Remboursement du titre de transport à hauteur de 50% ;

CV, lettre de motivation ainsi que votre portfolio de contenus digitaux à envoyer à job@topfivemanagement.net