Offre de Stage : Assistant(e) Communication – Comsport

L’Agence :

Agence de renommée internationale, Comsport s’est positionnée depuis 25 ans comme le chef de file dans le secteur de la représentation et la gestion de carrière des basketteuses et basketteurs français. La mission essentielle de l’Agence : aider les joueuses et les joueurs à réaliser leurs rêves.

S’engager avec Comsport, c’est faire confiance à une équipe confirmée, reconnue et efficace pour gérer ses intérêts sportifs et extra-sportifs. Sur et en dehors des terrains, notre équipe se met au service de ses clients pour apporter à chaque instant son expertise et son conseil, toujours avec bienveillance.

L’Agence est quotidiennement au service de ses clients pour leur apporter son savoir-faire et ses compé- tences, avec comme unique ambition, celle de servir au mieux leurs intérêts. Le dévouement de son équipe est total, Comsport représente aujourd’hui plus d’une centaine d’athlètes, et veille à chaque instant, aussi bien à leur réussite sportive qu’à leur épanouissement personnel.

Le stage :

Sous l’autorité des deux co-gérants, et rattaché au Responsable Administratif, Juridique et Financier, ainsi qu’au Responsable externe de la communication de l’agence, vous soutiendrez les actions de communica- tion de l’Agence, dans le respect de la stratégie globale mise en place.

A ce titre, vos missions seront réparties sur quatre « pôles » :

– la gestion quotidienne de la communication de l’agence,

– le travail de communication spécifique avec les clients identifiés comme prospects,

– le travail de communication sur la globalité des clients de l’agence,

– le travail avec Outfield Athletes Management (agence de communication de Comsport).

Stage de 2 mois maximum, entre mi-avril et fin juin / Possibilité de déboucher sur une alternance à compter de Septembre 2021 / Stage situé au siège de l’Agence à Paris, avec potentiels déplacements occasionnels en France / Profil Junior accepté

Gestion quotidienne de la communication de l’agence :

– Mise à jour constante et gestion quotidienne des réseaux sociaux de l’Agence,

– Entretien du lien avec les client(e)s de l’Agence,

– Réponse aux diverses sollicitations et demandes en lien avec la communication de l’Agence.

Communication spécifique avec les prospects :

– Aide à la réalisation d’une stratégie de communication ciblée,

– Assistance lors de tournages divers,

– Assistance lors de shootings photos divers,

– Présentation des joueurs et mise en avant sur les réseaux sociaux, – Développement d’une base de données d’images et vidéos.

Communication sur la globalité des client(e)s :

– Aide au développement d’une stratégie de communication globalisée par la création de nouveaux contenus, – Communication sur les réseaux sociaux de l’agence ainsi que le site internet.

Travail ponctuel avec OAM :

– Support à la création de contenus,

– Compte-rendu d’activités sur les clients.

Votre Profil :

Niveau Licence ou Master en communication digitale (ou marketing digital). Qualités rédactionnelles indispensables, bon niveau d’anglais requis.

Profil junior accepté, une première expérience en entreprise dans le domaine de la communication ou du marketing est un plus.

Affinité avec le milieu du sport et connaissance du secteur spécifique du basket souhaités.

Maitrise des outils informatiques (Pack Office, WordPress, Canva, Photoshop…) et des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube…).

Un intérêt pour la photographie représente un plus.

Maitrise impérative d’un logiciel de montage vidéo et expérience dans la production de contenus vidéo.

Candidatures (CV, Lettre de Motivation, et tout autre document jugé utile) à envoyer avant le 20 mars 2021 à l’adresse mail contact@comsport.biz