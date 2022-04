Offre de Stage : Assistant(e) Coordinateur Sublimation – Kappa

Le groupe Kappa Europe est présent sur différents segments de marché en France et à l’international. La marque propose ainsi une offre large textile et chaussure, allant de la performance au casual wear. Reconnu pour son fort dynamisme et ses performances industrielles et commerciales, le groupe recrute des profils talentueux, des collaborateurs enthousiastes et forces de propositions.

Kappa est un équipementier sportif italien créé en 1916 et propriété du groupe BasicNet. Challengeur des plus grandes marques, la griffe a équipé les plus grands clubs sportifs et continue à le faire à travers le monde (Alpine, Betis Seville, Venezia FC, Fiorentina…). En France, Kappa France est un acteur majeur du sport professionnel comme en atteste son portefeuille clubs (AS Monaco, Angers SCO, Stade Français, UBB, Castres Olympiques, FC Metz, etc.).

DESCRIPTION DU POSTE :

Sous la hiérarchie du coordinateur sublimation, vous l’assisterez quotidiennement dans le suivi et l’évolution de l’activité sublimation en France mais aussi au sein de nos différentes filiales (Royaume-Uni et Espagne). Vous serez en contact avec les différentes équipes internes (design,supply chain, teamsport) ainsi qu’auprès d’un pool de fournisseurs français et étrangers. Vous participerez au développement et au rayonnement de la marque Kappa et ferez en sorte d’optimiser l’efficacité du service.

Vous serez en charge notamment de :

• Mettre en forme et envoyer les commandes d’achat à nos fournisseurs

• Suivre le processus de production et de livraison jusqu’à la facturation au client final

• Gérer le SAV

• Gérer les kits échantillons auprès de notre force de vente

• Gestion des expéditions depuis le siège

• Aide au développement du pôle sublimation

PROFIL RECHERCHÉ :

• Organisation, rigueur, motivation, dynamisme, sang-froid, implication, tact, fort esprit d’équipe, autonomie

• Bonne orthographe

• Contact facile

• Excel : bon niveau

• Bon niveau d’anglais, l’espagnol est un plus

• Formation : Bac + 3 ou plus en achat/import ou commerce

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :

• Affectation : Supply Chain

• Contrat : Stage de 4 mois à 6 mois

• Début : Mai/Juin selon disponibilités

• Rémunération : selon dispositions légales

• Lieu : Saint-Herblain (44)

CONTACT :

Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à : Robin Millard, Acheteur/Coordinateur Sublimation : r.millard@kappa.com