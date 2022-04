Offre Emploi : Directeur Administratif et Financier (H/F) – US SAINT-MALO

L’US ST MALO EST UN CLUB DE FOOTBALL DE NIVEAU NATIONAL (NATIONAL 2 H-DIVISION 2 F)

L’US SAINT-MALO RECRUTE UN(E) DIRECTEUR ADMINISTRATIF & FINANCIER (H/F)

Vous serez chargé(e) de missions opérationnelles afin de répondre aux différents besoins du club et participerez activement à la mise en oeuvre du projet en lien étroit avec les administrateurs de l’association. Vos principales missions consisteront à assurer et piloter : la gestion administrative, comptable et juridique, la gestion et le suivi des ressources humaines, l’organisation des évènements sportifs, les relations avec les instances du football et les différentes parties prenantes.

Votre profil :

➢ Issu(e) d’une formation supérieure (sport & gestion), vous possédez impérativement une première expérience de plusieurs années au sein d’un club de football

➢ Vous maîtrisez les règlements applicables au football et la CCNS

➢ Vous maîtrisez les outils de gestion et de bureautique

➢ Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse

➢ Vous êtes passionné(e) de sport et plus particulièrement de football

➢ Vous savez travailler en équipe et être force de proposition

Poste à pourvoir rapidement – CDI temps plein Rémunération suivant profil et expérience

Candidature : CV & lettre de motivation à adresser à : rh@ussm.fr