Offre Alternance : Attaché Commercial Junior – Entreprise partenaire de WIN Lille

Référence : WIN lille

Etablissement : Lille

Type de poste : Attaché Commercial Junior

Type de contrat : Alternance

Secteur : Commerce

Localisation : Lille

WIN Lille recherche pour son entreprise partenaire, un(e) Attaché(e) Commercial(e) Junior en alternance. Vous préparez le MBA Management du Sport.

MISSIONS

Élaboration de la stratégie de prospection commerciale

Identification et prise de contact avec les décideurs

Prospection téléphonique pour commercialiser les produits et services

Présentation de l’ensemble de l’offre et identification des besoins clients. L’attaché commercial devra avoir la capacité à se positionner comme un conseil crédible et pertinent

Présentation/vente de l’offre, négociation et finalisation contractuelle

Gestion de la relation client

PROFIL RECHERCHÉ

Intérêt pour le sport fortement apprécié et plus particulièrement le football

Forte sensibilité marketing et commerciale

Très bonne culture générale sport

Appétence pour les partenariats dans tous les sports

Curiosité du marché

Capacité à prospecter et à développer son portefeuille

Capacité à convaincre et influencer

Capacité relationnelle

Résistance à la pression et sens des objectifs

Esprit d’équipe et esprit de compétition

Organisation, rigueur, créativité, autonome et disponible

Maîtrise des outils de bureautique : PowerPoint, Excel, Word

Pour postuler, rendez-vous ici