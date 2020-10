Offre Emploi : Responsable Communication Outdoor – Sport Premium

Sport Premium

26, avenue des îles – 74 300 THYEZ

SPORT PREMIUM, agence de marketing sportif, recherche un Responsable Communication Outdoor.

Vous assurez le développement de la visibilité des différents événements outdoor de l’agence dans un double objectif : renfort de la notoriété et inscription de participants.

Pour cela le poste et ses missions se décomposent en deux grandes périodes. Tout d’abord toutes les actions à mettre en place en amont des événements et ensuite la missions à réaliser le jour J sur le terrain. Voici le détail ci‐dessous :

En amont de l’événement :

• Élaboration et mise en place d’une stratégie de communication, plan média et hors média (principalement digital), dans le respect du positionnement propre à chaque événement

• Gestion des budgets communication par événement

• Mise en oeuvre de la stratégie définie :

o Community management

o Création de contenu

o Webmastering

o Rédaction newsletter

o …

Veille sur les outils de communication

Le jour J : Présence sur le week‐end des événements

– Coordonner l’intervention sur le terrain des prestataires choisis (photographe, vidéo…) : brief en amont, leur fournir les outils nécessaires au bon déroulement de leur mission

– Alimenter les réseaux sociaux de l’événement durant tout le week‐end

Profil requis :

Compétences :

– Expérience confirmée d’un à trois ans dans la communication évènementielle outdoor/sport/montagne

– Très bonne qualité rédactionnelle

– Passionné(e) par le sport outdoor : la pratique et participation à des courses sont un vrai plus

– Maitrise des outils informatiques : mailchimp, wordpress, pack office

– Maîtrise des différents réseaux sociaux (FB, Twitter, Instagram, Facebook Business)

– Maitrise de la suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator)

– Anglais courant à l’écrit comme à l’oral

Qualités :

– Dynamisme, curiosité et capacité d’adaptation

– Rigueur, fiabilité et précision

– Autonomie et prise d’initiative

– Organisation de son travail et gestion du temps

– Capacité à travailler sur plusieurs projets en même temps

– Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse

– Capacité à porter un projet jusqu’à son terme

– Sens des responsabilités

– Résistance au stress et gestion des imprévus

– Curiosité et appétence pour le digitale

– Permis de conduire obligatoire

Contrat : CDI

Début : dès que possible

Pierre‐Yves Gerland

Responsable Outdoor

pierre‐yves.gerland@sportpremium.com