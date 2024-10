Offre Emploi : Chargé(e) de communication digitale – Fédération Française d’Athlétisme (FFA)

Description de l’offre d’emploi

La Fédération Française d’Athlétisme (FFA) est une association reconnue d’utilité publique et délégataire de service public. Elle a pour mission d’organiser et de développer l’athlétisme en France, à travers notamment l’accompagnement de ses clubs, de ses structures déconcentrées et la gestion de la Haute performance.

Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Chargé(e) de communication digitale pour intégrer le Pôle Communication composé d’une dizaine de personnes.

Activités principales

Collaborer à l’animation et au développement des divers réseaux sociaux de la FFA (Instagram, Facebook, X, LinkedIn) ainsi que la plateforme vidéo YouTube

Augmenter la visibilité de la FFA en explorant de nouveaux canaux de communication (TikTok, Twitch, WhatsApp…)

Créer et adapter des contenus visuels, photos et vidéos quotidiennement et occasionnellement sur le terrain (championnats, meetings, stages…)

Veiller à l’actualité (athlétisme, sportive, digitale et générale) pour renforcer la réactivité de la FFA sur différents canaux

Renforcer les liens avec notre communauté d’abonnés (service client, gestion des messages publics et privés…)

Fournir un rapport statistique sur les différentes plateformes et publications

Pré-requis du poste

Connaissances techniques et expérience souhaitées

Profil recherché

Vous êtes créatif(ve), agile sur les réseaux sociaux et passionné(e) par le monde su sport ? Rejoignez nous pour une expérience enrichissante au cœur de la Fédération Française d’Athlétisme !

Vous avez une première expérience réussie qui vous permet de maîtriser les exigences du poste proposé.

Vous possédez une aisance relationnelle qui vous permet de collaborer facilement avec différents interlocuteurs et savez vous adapter en toute circonstance, même sous pression.

Rigoureux(se) et organisé(e), vous faites preuve de sérieux et de souci du détail, qualités renforcées par votre esprit d’analyse et votre sens de l’initiative.

Vous maîtrisez les outils de traitement de photo (Photoshop) et de montage vidéo (Premiere Pro).

Vos compétences rédactionnelles vous permettent de mener des projets de communication et d’animer des lives commentés.

Une connaissance de l’athlétisme et de ses spécificités serait un véritable atout pour ce poste.

Les avantages que nous vous offrons

Carte restaurant créditée de 10€ par journée travaillée (prise en charge 60% par la FFA)

Prime d’ancienneté (3% du salaire brut/mois à partir de 3 ans d’ancienneté)

Remboursement 50% de l’abonnement en transports en commun

CSE (bons cadeaux, …)

Télétravail jusqu’à 2 jours par semaine

Mutuelle (prise en charge à 80% par la FFA)

Sur site

Paris, Île-de-France, France

Pôle Communication

