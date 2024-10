Offre Emploi : Chargé de Promotion & Sport Marketing National – Babolat

Nous découvrir

Babolat est une saga familiale dont l’histoire avec le sport démarre en 1875, au même moment que la naissance du tennis et du badminton. La marque lyonnaise est née et a construit son expertise à travers une matière première, le boyau naturel, dont les premiers cordages pour raquettes sont composés. Elle devient ensuite leader de l’équipement des amoureux des sports de raquettes.

Tradition d’innovation, au service des joueurs et du jeu, la marque est portée au plus haut niveau par les champions dans les compétitions les plus prestigieuses de tennis, padel et badminton.

Babolat est aujourd’hui composée de près de 450 collaborateurs répartis dans le monde.

Véritable interface entre les clubs,coachs et les équipes commerciales votre mission sera de coordonner l’activité et les tournois partenaires en France. Vous serez également en charge d’accompagner les futurs talents du tennis français.

Vos challenges

Vos missions seront les suivantes :

Programme Clubs/Coachs

En charge du service client clubs & coach avec un stagiaire (2200 comptes)

Interlocuteur clef des équipes terrains pour la bonne gestion de leur portefeuille « grassroots »

Construction des outils et process nécessaires l’application de la strategies grassroots

Projet courtside coach et club (member équipe projet € + implémentation sur le marché France)

Reporting budgétaire et construction du rapport

Organisation des tournois partenaires

Coordination générale de l’évènement et du respect du cahier des charges

Coordination et co-construction du plan d’activation avec l’équipe terrain et digitale

Responsable du stand cordage et du recrutement des cordeurs

Reporting

Sport Marketing

Coordonner et gérer les contrats des jeunes talents (environ 100 joueurs)

Développer et entretenir un réseau avec les cadres FFT et formateurs nationaux

Reporting

Votre profil

Diplômé d’une formation Bac+ 2/3 dans le commerce ou le management du sport vous avez une expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire.

Reconnu pour votre esprit d’équipe, votre aisance relationnelle et votre rigueur, vous appréciez piloter et coordonner des projets transversaux.

Vous avez une bonne maîtrise du Pack-Office et particulièrement Excel, un niveau d’anglais professionnel est un vrai plus.

Enfin, la pratique du tennis en compétition et la connaissance du marché sont indispensables.

Ce poste est basé à Lyon et est à pourvoir immédiatement.

Rejoignez l’aventure Babolat !

Pour postuler, rendez-vous ici