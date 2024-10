Offre de Stage : Brand activation officer junior – Paris Saint-Germain

Description:

Le Paris Saint-Germain recherche, pour son département Brand un(e) Brand activation officer junior (H/F), pour une durée de 6 mois, à partir de janvier 2025.

VOS MISSIONS :

JUNIOR CLUB

Gestion des réseaux sociaux du Junior Club

Mise en place de posts sponsorisés et retargeting

Organiser les évènements Junior club hors matchs (Parc Party, Christmas Party, Tournoi E-sport, avant-première de films etc…)

Organiser le tournoi du Junior club ainsi que le trophée du Junior club

Gérer la relation client avec le service CRM et les clients du Junior Club

Imaginer et développer des nouvelles offres Junior Club

Développer l’offre anniversaire hors match

Augmenter la notoriété du programme en mettant en place des actions auprès de la cible enfant

EVENT

Support opérationnel sur les évènements du club

Support logistique sur les célébrations joueurs et titres ponctuels

Support logistique dans la mise en place des animations stade

Assistant speaker sur les matchs de Ligue des champions et coupe de France

Assister la mise en place logistique du Football club tour :

S’assurer de la mise en place dans chaque club en relation avec l’agence

Être présent sur certaines journées de la tournée

Reporting journalier et post opération

REPORTING

Suivi des stats Réseaux sociaux et nouveaux abonnements

Suivi du stock de dotations

Suivi stats joueur et infos club

PROFIL RECHERCHE :

Vous êtes actuellement étudiant(e) en Bac + 4/5, de formation Marketing et avec une première expérience similaire

Vous avez une parfaite maîtrise des différents outils de communication

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, créativité, votre autonomie et votre bon relationnel

Permis B

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, n’hésitez plus : rejoignez-nous !

Pour postuler, rendez-vous ici