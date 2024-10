Offre Emploi : Sales Operations Manager – Weezevent

Weezevent propose des solutions aux organisateurs d’événements, afin de garantir une expérience unique aux utilisateurs.

En très forte croissance depuis son lancement en 2008 (Next40, prix Fast500 EMEA), à la pointe de l’innovation (Grand Prix de l’Innovation) et solide financièrement, Weezevent est implantée à Paris, Montréal, Londres, Lausanne, Madrid et Anvers et réalise des ventes sur tous les continents.

Dans le monde, plus de 300 000 organisateurs d’événements utilisent nos solutions technologiques intuitives et innovantes de billetterie, de cashless, de CRM, de staff management et de contrôle d’accès.

Nos clients opèrent dans tous les secteurs de l’événementiel, en Europe et au Canada: Hellfest, Lollapalooza, Tomorrowland, PSG, Formula 1, Pride events, conférences TED X, mais aussi des milliers d’événements de plus petites tailles.

Aujourd’hui, Weezevent vous propose de rejoindre l’aventure avec un poste de Sales Operation Manager (H/F, basé à Clichy).

Poste

En tant que Sales Operations Manager chez Weezevent, vous jouerez un rôle essentiel dans l’optimisation des processus commerciaux et la structuration de l’information, en particulier à l’international et entre les équipes marketing et sales. Vous serez responsable de :

Créer et maintenir une banque centralisée de supports commerciaux (présentations, vidéos, emails types, business cases) adaptée à chaque marché.

Concevoir et organiser des programmes de formation réguliers pour les équipes commerciales sur les nouveautés produits et bonnes pratiques.

Assurer la qualité des données CRM, et superviser leur mise à jour régulière.

Réaliser des benchmarks pour améliorer notre positionnement et ajuster les supports en conséquence.

Profil recherché

Votre profil

Expérience : vous avez une première expérience significative en Sales Operations, Sales Enablement ou Product Marketing, idéalement dans une entreprise SaaS ou tech.

Maîtrise des outils : vous maîtrisez les outils de présentation (PowerPoint, Google Slides), et les outils de CRM (HubSpot).

Capacité d’analyse : Vous avez un esprit analytique et êtes capable de structurer l’information commerciale de manière claire et accessible.

Proactivité et organisation : Vous êtes capable de gérer plusieurs projets simultanément, avec rigueur et autonomie, tout en étant proactif dans la résolution des défis quotidiens.

Communication : Vous avez d’excellentes compétences en communication écrite et orale, en français et en anglais. Une part importante de vos missions se fera en anglais.

Pourquoi nous rejoindre ?

Si vous êtes intéressé(e) par le secteur de l’event tech et que vous recherchez une expérience aussi formatrice que complète, dans une entreprise en pleine croissance, Weezevent est l’endroit idéal pour vous !

Contrat : CDI

