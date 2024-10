Offre Emploi : Responsable boutique sénior – Toulouse Football Club

OFFRE D’EMPLOI

RESPONSABLE BOUTIQUES SENIOR (CDI)

NOTRE ENTREPRISE

Le Toulouse Football Club, détenu depuis juillet 2020 par Redbird Capital Partners, est un club de Football créé en 1937.

En moins de 4 ans, le Club a remporté le Championnat de France de Ligue 2 BKT 2021-2022 ainsi que la Coupe de France 2022-2023 et a participé à l’UEFA Europa League avec des victoire marquantes (Liverpool au Stadium notamment) et un 1/8ème de finale contre le Benfica Lisbonne. La saison dernière le club a terminé 11ème de Ligue 1.

NOTRE VISION

Nous construisons le Club qui fait vibrer Toulouse et toute l’Occitanie.

Nous assumons de faire les choses différemment en misant sur l’innovation et la créativité.

Nous sommes exigeants avec nous-mêmes : soit nous faisons bien, soit nous ne faisons pas.

VOS MISSIONS & VOS RESPONSABILITES

Dans le cadre de notre stratégie de développement commercial, nous recherchons un Responsable de Boutiques, avec un profil senior.

Vous serez responsable de la gestion :

– De notre boutique centre-ville située Rue de Rémusat à Toulouse ;

– De notre boutique située au Stadium de Toulouse et ouverte lors de nos matchs à domicile ;

– Des points de vente déportés lors des matchs à domicile (« Botigas » grand public, et « Malles » dans les espaces VIP).

Vous opérez au sein de l’équipe Marketing-Revenue et vous reportez directement au Head of Merchandising.

1) Gestion et management des équipes :

Vous encadrez les équipes de vente des différents points de vente, les animez et les formez pour maximiser les performances.

2) Pilotage du P&L des points de vente :

Vous pilotez le chiffre d’affaires, les coûts opérationnels, et gérez vos budgets pour garantir la rentabilité des différents points de vente dont vous avez la responsabilité.

3) Optimisation des performances :

Vous suivez, animez et partagez de récurrente les indicateurs de performance retail (KPIs) : chiffre d’affaires, panier moyen, nombre transaction, % conversion, marge, rentabilité au m², taux de rotation/rupture des stocks, taux de démarque, taux de retour, NPS etc…

Vous mettez en place de plan d’actions pour améliorer la performance.

4) Gestion des approvisionnements :

Vous travaillez en lien avec le Responsable Logistique pour assurer une gestion optimale des stocks, éviter les ruptures de stock et optimiser la rotation des produits.

5) Animation commerciale :

Vous élaborez et mettez en œuvre la stratégie d’animation commerciale, en lien avec le calendrier des activations de la marque et les temps forts du club (matchs, lancements, événements).

Vous êtes responsable des plans d’implantation des produits et gammes en magasin, en assurant une

optimisation de l’espace de vente pour maximiser la visibilité et l’attractivité des produits.

6) Veille concurrentielle et optimisation :

Vous identifiez les meilleures pratiques et tendances retail pour assurer un positionnement optimal des boutiques.

NOTRE PROFIL IDÉAL

Si vous avez un profil entrepreneur, si vous êtes capable d’avoir une vision stratégique et une vraie dimension opérationnelle dans un esprit start up, alors votre profil nous intéresse !

Ci-dessous quelques-uns des critères qui feront de vous un candidat unique :

– Expérience : 5 ans minimum en tant que responsable/directeur de boutique, idéalement dans la

distribution d’articles textiles.

– Vision : Forte orientation business et compréhension des dynamiques du secteur retail.

– Performance : Capacité à piloter un P&L avec un focus sur la rentabilité.

– Leadership : Solide expérience en gestion d’équipes et en management.

– Outils : Connaissance des outils de gestion de stocks et de caisse.

Les principales qualités que nous recherchons :

– Passion pour le sport et idéalement forte affinité avec le football.

– Capacité à travailler dans un environnement dynamique et à répondre aux exigences commerciales liées au secteur du sport.

– Excellent relationnel et esprit d’équipe.

– Ouverture d’esprit : créativité et volonté de chercher des solutions nouvelles.

– Gout du challenge et esprit orienté objectifs et résultats.

VOTRE LIEU DE TRAVAIL

Boutique Centre-Ville Rue de Rémusat & Siège du Toulouse Football Club, à Toulouse

LE CONTRAT PROPOSÉ

CDI – Dès que possible

LE NIVEAU DE RÉMUNÉRATION

Package fixe + variable motivant – À définir en fonction du profil et de l’expérience du candidat.

Candidature par mail à l’adresse suivante : recrutement.merchandising@toulousefc.com

Nous croyons que la diversité est une chance, et nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.