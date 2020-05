Offre de Stage : Business Developer DIGITAL & SPORT – Netco Sports

Type d’emploi : Stage

Business Developer DIGITAL & SPORT

Stage – 6 mois

Description du poste :

Netco Sports est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions digitales innovantes pour les acteurs majeurs du sport. Fondée en 2008, nous sommes aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs de plateformes digitales pour :

– les médias (BeIN Sports, RMC Sports, Canal +, Fox Sports Australia, Eurosport…)

– les clubs professionnels (Juventus, Milan AC, PSG, OGC Nice, Impact Montreal…)

– les fédérations et ligues (UEFA, FIFA, FFF, FFT, LNR, FFBB…)

– les stades (Sydney Cricket Ground, AccorHotel Arena, Wembley Stadium, Paris la défense Arena…)

– les événements majeurs (Roland Garros, Tour de France, World Endurance Championship, Dakar…)

Tes journées :

• Du mailing, cold calling (50 appels/jour au minimum)

• Des RDVs clients

• Des présentations commerciales

Tes objectifs :

• Participer à l’augmentation du chiffre d’affaires et développer le portefeuille de clients en prospectant les acteurs des marchés ciblés par l’activité de Netco

• Identifier des contacts, les prospecter par téléphone, e-mail et via les réseaux sociaux (Linkedin et Twitter) dans le but de caler des rendez-vous client.

• Travailler sur les documents de support commercial dans le cadre des appels d’offres de clients en France et à l’étranger.

• Participer aux travaux préparatoires des rendez-vous commerciaux et salons B2B.

• Faire des rapports hebdomadaires du nombre de leads obtenus à ta direction.

Profil recherché :

• Tu veux caller et faire des rendez-vous client.

• Tu es en année de césure ou en dernière année d’études dans une école de commerce (ou équivalent).

• Nous travaillons dans un environnement international et multiculturel. la maitrise de l’anglais (écrit et oral) est donc requise. Une troisième langue est un plus.

• Tu as une excellente expression orale, tu maîtrises les outils de présentation et aimes partager tes idées, tes expériences et tes connaissances avec les personnes avec qui tu travailles.

• Tu souhaites participer au développement d’un portefeuille de clients en croissance en recherchant les prochains clients de Netco Sports ; Tu souhaites suivre les projets de la prospection jusqu’a la livraison pour voir ainsi tes idées devenir de bons produits.

• Amateur de sport, tu es une grand consommateur d’information et de contenus sportifs. Tu utilises de nombreux médias sportifs au quotidien et as des idées pour les faire évoluer de manière innovante.

• Tu as un vif intérêt pour les nouvelles technologies et l’innovation dans le monde du divertissement et souhaites participer à l’invention de l’avenir de l’expérience spectateur.

• Une première expérience (stage) en Sales ou Marketing dans le monde des médias (agences, diffuseurs…), du sport, du mobile ou du web (digital) serait un plus.

Rémunération attractive avec participation sur les frais de transports et repas.

Contact : sales@netcosports.com